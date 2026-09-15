icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Palestinos asisten a un funeral multitudinario por 100 personas, entre ellas decenas de niños, en el barrio de Al-Zaytun de la ciudad de Gaza, el 6 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER).
Palestinos asisten a un funeral multitudinario por 100 personas, entre ellas decenas de niños, en el barrio de Al-Zaytun de la ciudad de Gaza, el 6 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER).
Por Agencia EFE

Israel debe permitir la entrada de investigadores internacionales a Gaza para recopilar pruebas de posibles violaciones de derechos humanos después de tres años de bombardeos, indicó el alto comisionado de la ONU Volker Türk ante el hallazgo de cientos de cadáveres bajo los escombros y el temor a que muchos otros sean ocultados por la acción de las excavadoras.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.