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Lo que el Ejército israelí señala como una red subterránea a lo largo de la cresta de Ali Taher, en Líbano, que le pertenecería a Hezbolá, bombardeada el 10 de septiembre de 2026. (Captura de X @netanyahu)
Lo que el Ejército israelí señala como una red subterránea a lo largo de la cresta de Ali Taher, en Líbano, que le pertenecería a Hezbolá, bombardeada el 10 de septiembre de 2026. (Captura de X @netanyahu)
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguraron este jueves que el Ejército ha destruido infraestructura subterránea del grupo chií libanés Hezbolá en la cresta de Ali Taher, en el sur del Líbano.

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