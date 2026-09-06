El Ejército de Israel anunció este lunes un ataque aéreo contra un edificio ubicado en la localidad de Deir Azharani, en el sur de Líbano, vinculado, según las fuerzas israelíes, al grupo chií libanés Hezbolá.

Así lo informó en un mensaje publicado en X la portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ante los medios árabes, Ella Waweya, quien pidió a los residentes y vecinos de la zona abandonar sus hogares y mantenerse a una distancia mínima de 300 metros.

Según Waweya, el edificio que Israel marcó como objetivo es una instalación perteneciente a Hezbolá, sin aportar más detalles.

La portavoz israelí, que acompañó su mensaje con una fotografía aérea de la zona, dijo que el ataque es en respuesta a la “flagrante violación del alto el fuego” por parte de Hezbolá, mediante el lanzamiento de un dron explosivo contra soldados del FDI.

Este ataque llega después de que el domingo, el Ejército de Israel afirmara que sus fuerzas atacaron el sur del Líbano, después de que sus soldados lograran derribar uno de los dos drones que supuestamente fueron lanzados por Hezbolá contra “soldados de Defensa de Israel en la Zona de Seguridad en ese país”.

Por su parte, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, condenó el domingo los ataques israelíes lanzados contra la ciudad de Nabatieh y varias localidades de su entorno, en el sur del país, que causaron al menos cuatro muertos y veinte heridos, y denunció una “peligrosa escalada” por afectar a instituciones estatales y centros sanitarios.

El jefe de Estado afirmó que los bombardeos “van más allá” de las reiteradas violaciones del acuerdo de cese de hostilidades y del acuerdo marco del pasado junio, al señalar que en esta ocasión han alcanzado instituciones del Estado y dependencias destinadas a atender las necesidades de la población, además de un hospital y centros de salud, según un comunicado de la Presidencia libanesa.

Según las últimas cifras del Ministerio de Salud libanés, los ataques israelíes han causado 4.362 muertos y casi 12.400 han resultado heridas en el Líbano desde el pasado 2 de marzo, poco después del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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