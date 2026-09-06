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Resumen

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Esta fotografía, tomada desde la aldea libanesa de Al Hanniyeh, en el sur del país, muestra el humo que se eleva desde el lugar atacado por Israel, el 6 de septiembre de 2026. (Foto de Kawnat HAJU / AFP).
Esta fotografía, tomada desde la aldea libanesa de Al Hanniyeh, en el sur del país, muestra el humo que se eleva desde el lugar atacado por Israel, el 6 de septiembre de 2026. (Foto de Kawnat HAJU / AFP).
/ KAWNAT HAJU
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel anunció este lunes un ataque aéreo contra un edificio ubicado en la localidad de Deir Azharani, en el sur de Líbano, vinculado, según las fuerzas israelíes, al grupo chií libanés Hezbolá.

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