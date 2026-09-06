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Resumen

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Una persona observa la zona donde se suscitó una explosión la noche de este sábado en la comunidad de Santa María Canchesdá, Temascalsingo, este domingo en el Estado de México (México). (FOTO: EFE)
Una persona observa la zona donde se suscitó una explosión la noche de este sábado en la comunidad de Santa María Canchesdá, Temascalsingo, este domingo en el Estado de México (México). (FOTO: EFE)
Por Agencia AFP

Una impresionante explosión de fuegos pirotécnicos en una iglesia mientras cientos de personas celebraban una fiesta patronal en México mató al menos a 10 y dejó más de 60 heridos, informaron este domingo las autoridades.

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