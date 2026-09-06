Una impresionante explosión de fuegos pirotécnicos en una iglesia mientras cientos de personas celebraban una fiesta patronal en México mató al menos a 10 y dejó más de 60 heridos, informaron este domingo las autoridades.

El uso de fuegos artificiales en celebraciones populares es una antigua tradición mexicana que en ocasiones ha provocado tragedias, por estallidos descontrolados durante las fiestas o incendios en los lugares donde se producen, habitualmente fábricas artesanales.

El accidente ocurrió la noche del sábado en la comunidad de Santa María Canchesdá, Estado de México (centro), cuando explotó el material pirotécnico almacenado en un espacio de la parroquia que se usaba como bodega, indicó el gobierno local en un comunicado.

Según videos divulgados por la prensa local, el estallido ocurrió cuando los vecinos celebraban frente a la iglesia la quema del tradicional toro, hecho de caña y cargado de pirotecnia, que es llevado en andas por vecinos de la comunidad.

Tras una enorme explosión, el fuego se alzó sobre la plaza del pueblo y las personas empezaron a huir de las llamas, según las imágenes.

“Escuchamos el estallido y (...) la gente empezó a gritar”, relató a la AFP Marisol Urzúa, vecina del pueblo de 39 años, quien luego vio a “la gente cómo corría con sus heridos”.

La potente explosión ocasionó el desplome de paredes y destruyó locales vecinos, cuyos escombros habrían aplastado a numerosos asistentes, de acuerdo con medios locales.

“Se rezumbó (.sic) la casa, se rompieron los vidrios de la entrada y se cayó parte del techo”, agregó Urzúa sobre los daños que sufrió su casa.

Bomberos y numerosos cuerpos de emergencia acudieron posteriormente al lugar para atender a las víctimas, en medio del caos y los destrozos.

Este domingo la plaza del pueblo amaneció acordonada y convertida en una zona de desastre, con paredes y estructuras derrumbadas y los juegos mecánicos de la feria del pueblo dañados y rodeados de escombros, constató la AFP.