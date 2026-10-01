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La candidata presidencial de México por el partido Morena, Claudia Sheinbaum, celebra tras los resultados de las elecciones generales en la Plaza Zócalo de la Ciudad de México, el 3 de junio de 2024. (Foto de Alfredo ESTRELLA/AFP)
La candidata presidencial de México por el partido Morena, Claudia Sheinbaum, celebra tras los resultados de las elecciones generales en la Plaza Zócalo de la Ciudad de México, el 3 de junio de 2024. (Foto de Alfredo ESTRELLA/AFP)
/ ALFREDO ESTRELLA
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cumple este jueves dos años al frente del Gobierno con un 70 % de aprobación ciudadana, dos puntos más que el mes anterior, según una encuesta nacional publicada por el diario El Financiero.

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