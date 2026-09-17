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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este jueves en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este jueves en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este jueves al Gobierno de Estados Unidos rendir cuentas y presentar un informe sobre su propia lucha antidrogas, en respuesta a las recientes exigencias planteadas por Washington al país latinoamericano en materia de seguridad.

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