En su discurso Warsh también se refirió a los efectos de la inteligencia artificial sobre la economía estadounidense, calificando el momento actual como “un punto de inflexión en la historia”. Foto: GEC.
En su discurso Warsh también se refirió a los efectos de la inteligencia artificial sobre la economía estadounidense, calificando el momento actual como “un punto de inflexión en la historia”. Foto: GEC.
/ Al Drago
Por Redacción EC

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, consideró este viernes que la inflación en Estados Unidos es “preocupante” y dijo que difícilmente podría calificar de “restrictiva” la política monetaria de la institución, antes de la próxima reunión para definir las tasas de interés.

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