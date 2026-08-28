El presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, consideró este viernes que la inflación en Estados Unidos es “preocupante” y dijo que difícilmente podría calificar de “restrictiva” la política monetaria de la institución, antes de la próxima reunión para definir las tasas de interés.

El banco central de Estados Unidos no ha logrado alcanzar su objetivo de inflación a largo plazo del 2% durante más de cinco años. Esta semana el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), el indicador preferido de la Reserva Federal, se situó en 3,7%.

En su primer discurso en la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole, en el oeste de Estados Unidos, Kevin Warsh dijo este viernes que en este momento el “enfoque predominante” de la Fed “debería centrarse en los precios”.

“Debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se dirige hacia nuestro objetivo, de manera clara y a una velocidad suficiente. De lo contrario, tenemos trabajo pendiente”, señaló.

Con este panorama, y ante la cuestión de las tasas de interés, afirmó que “en su conjunto, difícilmente podría describir las condiciones financieras como restrictivas”.

La Reserva Federal ha mantenido las tasas de interés estables a lo largo de 2026, pero un grupo creciente de responsables de política monetaria reclama subir los tipos para combatir la inflación alimentada por las políticas arancelarias del presidente Donald Trump y su guerra contra Irán.

En su última reunión de julio, la Fed volvió a mantener los tipos sin cambios, pero una cuarta parte de los miembros con derecho a voto del comité encargado de fijar las tasas expresó su desacuerdo y abogó por una subida inmediata.

En sus perspectivas económicas, Warsh también destacó algunos aspectos positivos. “Me impresiona el desempeño general de la economía, que parece haberse fortalecido”, declaró, citando indicadores como el gasto de capital empresarial, los beneficios corporativos y el gasto de los consumidores.

“Pleno empleo”

La Reserva Federal tiene un mandato doble: mantener la inflación a largo plazo en su objetivo del 2% y, al mismo tiempo, lograr el pleno empleo.

El desempleo en Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable durante el último año, a pesar de las fluctuaciones en las cifras de creación de puestos de trabajo, debido principalmente a cambios demográficos impulsados por el envejecimiento de la población y una menor inmigración neta.

“En lo que respecta al aspecto del empleo dentro del mandato dual de la Reserva Federal, a nuestro país le va bien”, afirmó Warsh. El nivel actual de desempleo del 4,1% es “compatible con el pleno empleo”, dijo.

En su discurso Warsh también se refirió a los efectos de la inteligencia artificial sobre la economía estadounidense, calificando el momento actual como “un punto de inflexión en la historia”.

El banco central ha estado investigando el impacto de la IA en la productividad y el empleo a través de un grupo de trabajo creado por Warsh tras asumir su cargo a principios de este año.

El jerarca no hizo mención alguna a la independencia del banco central, objeto de ataques sin precedentes por parte de Trump desde que este asumió el cargo el año pasado.

A principios de este mes, el jefe de Estado renovó sus intentos de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, y frecuentemente insultó y criticó al predecesor de Warsh, Jerome Powell, al exigir tipos de interés más bajos a pesar de la elevada inflación.

Reacciones

Los analistas en buena medida recibieron con satisfacción el discurso de Warsh. “El contexto en el que pronunciaba su discurso era uno en el que se estaba cuestionando la credibilidad de la Fed bajo el liderazgo de Warsh”, dijo Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon.

Tras el discurso de Warsh, los rendimientos de la deuda pública estadounidense a largo plazo cayeron brevemente, mientras que el dólar se fortaleció.

Diane Swonk, de la firma KPMG, advirtió sin embargo que su insistencia en una toma de decisiones menos transparente podría generar más ruido e incertidumbre en el futuro.

“Una Fed más discreta podría reducir la dependencia excesiva de las señales de política monetaria”, afirmó.