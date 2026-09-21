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La fusión crearía un imperio en Hollywood de televisión, medios y cine. Foto: EFE.
La fusión crearía un imperio en Hollywood de televisión, medios y cine. Foto: EFE.
Por Agencia AFP

Paramount alcanzó un acuerdo con un grupo de estados estadounidenses que buscaban bloquear la fusión con Warner Bros. Discovery, informaron medios de ese país el lunes.

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