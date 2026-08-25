La empresa multinacional Saint-Gobain anunció la adquisición, en Perú, de QSI Productos para la Construcción (QSI PPC), especializada en soluciones para las industrias del concreto y el cemento.

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El grupo francés indicó que con esta operación amplía su presencia en los segmentos de minería e infraestructura en Perú y además, forma parte de su plan estratégico “Lead & Grow”, con el que busca reforzar su liderazgo en regiones de alto crecimiento, entre ellas América Latina.

La incorporación de QSI PPC también permitirá al grupo duplicar el tamaño de su plataforma operación en químicos para la construcción, así como sumar el conocimiento técnico, experiencia y talento desarrollado por el equipo de la empresa adquirida.

“Para nuestros clientes de minería e infraestructura, esta nueva etapa combina dos fortalezas: la cercanía y el conocimiento del mercado desarrollados por QSI PPC, y el respaldo tecnológico, la capacidad de innovación y la experiencia global de Saint-Gobain en particular de nuestra marca Chryso”, destacó la compañía francesa.

Entre sus principales marcas se encuentran Norton, Tekbond, Weber, Volcán, Z Aditivos, GCP, Chryso y Fosroc. Cabe precisar que esta adquisición se suma al proceso de expansión que Saint-Gobain viene desarrollando en el Perú, sustentando en crecimiento orgánico, inversiones industriales, desarrollo de nuevas categorías y adquisiciones.