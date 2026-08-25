La incorporación de QSI PPC también permitirá al grupo duplicar el tamaño de su plataforma operación en químicos para la construcción. Foto: GEC.
La incorporación de QSI PPC también permitirá al grupo duplicar el tamaño de su plataforma operación en químicos para la construcción. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La empresa multinacional Saint-Gobain anunció la adquisición, en Perú, de QSI Productos para la Construcción (QSI PPC), especializada en soluciones para las industrias del concreto y el cemento.

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