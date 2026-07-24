Con el resultado del primer semestre, Scotiabank prevé que los despachos (ventas) de cemento crecerían cerca de 10% en 2026. Foto: GEC.
Con el resultado del primer semestre, Scotiabank prevé que los despachos (ventas) de cemento crecerían cerca de 10% en 2026. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Durante el primer semestre del 2026 el despacho nacional de cemento acumuló 6.6 millones de TM, cerca de 12% más respecto al primer semestre del 2025, según cifras de la Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM).

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