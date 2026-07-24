Durante el primer semestre del 2026 el despacho nacional de cemento acumuló 6.6 millones de TM, cerca de 12% más respecto al primer semestre del 2025, según cifras de la Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM).

El crecimiento del primer semestre fue impulsado por la autoconstrucción, la vivienda formal y la mayor demanda de proyectos de infraestructura. De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank, este resultado es una noticia positiva para el sector, tomando en cuenta que durante este periodo hubo factores internos (temporada electoral) y externos (mayor inflación ante alza de precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente), que limitaron su crecimiento. Un detalle en particular es que el despacho de cemento en junio fue el volumen mensual más alto durante el primer semestre del 2026.

Con el resultado del primer semestre, Scotiabank prevé que los despachos (ventas) de cemento crecerían cerca de 10% en 2026, cercano a su proyección de crecimiento para el sector construcción en su conjunto (+9,4%).

Este resultado se daría por el dinamismo del segmento de autoconstrucción, ante el buen desempeño del empleo formal y la mejora de los ingresos de la población; la evolución positiva del sector inmobiliario formal, colocación de nuevos créditos hipotecarios creció 11,7% a mayo, ante el menor nivel de tasas de crédito hipotecario respecto de años previos, y la alta demanda de cemento para proyectos emblemáticos en infraestructura, en particular en proyectos concesionados vía APPs y mediante obras por impuestos.

Sin embargo, la demanda sería acotada por el menor dinamismo de la inversión pública, prevén crezca 1,7% para este año, en especial por parte del Gobierno Nacional, cayó 16% al primer semestre del 2026, según el Banco Central de Reserva (BCR), ante la curva de aprendizaje de las nuevas autoridades que asumirán sus cargos el 28 de julio.

A ello se suma el riesgo latente de posibles efectos adversos del fenómeno de El Niño, especialmente en el cuarto trimestre del 2026, dado que la probabilidad de ser un evento extraordinario se ha elevado recientemente, potencial de limitar el avance de obras y causar daños en infraestructura. Finalmente, cambios en el precio del petróleo asociado al conflicto en Medio Oriente podrían generar presiones inflacionarias en alimentos y combustibles, limitando la capacidad de gasto de los consumidores y reduciendo sus excedentes para destinarlos a ampliación y mejora de vivienda.

Evolución en el primer semestre

Entre los factores que explicaron el resultado del primer semestre del 2026 se menciona el impulso del segmento de autoconstrucción, en parte debido al continuo desempeño positivo del empleo formal privado, se generaron 237 mil empleos a mayo respecto al mismo mes del 2025 según el BCR; la continuidad en la venta de viviendas de alto valor, especialmente en Lima, venta de viviendas creció cerca de 25% en el primer trimestre del 2026 según CODIP; la inversión en proyectos de infraestructura de transporte concesionada -reconocimiento de inversiones creció 25% en el primer semestre del 2026; la estabilidad del precio del cemento, creció 2,5% en junio respecto a junio del 2025, según el INEI y la sostenida demanda por materiales de construcción, inclusive importados, volumen creció 28% a mayo, según BCR.

Por zona geográfica, durante el primer semestre del 2026 destacaron los despachos de cemento en la zona norte del país (+10,3%), producto de la mayor demanda del segmento de autoconstrucción; seguido de la zona sur (+9,9%) ante un aumento de la demanda por autoconstrucción y recuperación de volúmenes en Puno; y una mayor demanda en la zona centro (+9,2%), impulsada principalmente por proyectos de infraestructura e inmobiliario.