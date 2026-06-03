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Demanda de cemento es impulsada por autoconstrucción y venta de nuevas viviendas e infraestructura. (Foto: Andina)
Demanda de cemento es impulsada por autoconstrucción y venta de nuevas viviendas e infraestructura. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Entre enero y abril, el consumo acumulado de cemento llegó a los 13.3 millones de TM, 13% más respecto al mismo periodo del 2025, según cifras de la Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM).

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