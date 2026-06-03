Entre enero y abril, el consumo acumulado de cemento llegó a los 13.3 millones de TM, 13% más respecto al mismo periodo del 2025, según cifras de la Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM).

De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank, el crecimiento acumulado es una noticia positiva para el sector, tomando en cuenta que la demanda de este insumo suele ralentizarse en meses previos a la temporada electoral (la primera vuelta se realizó el 12 de abril).

“Con el resultado acumulado de abril, prevemos que el consumo de cemento al cierre del 2026 crecería alrededor de 8%”, se lee en su reporte. Este resultado se explicaría por la la continuidad en la actividad del sector de autoconstrucción, ante el buen desempeño del empleo formal privado y a la mejora de los ingresos de la población, la continuidad en la venta de viviendas de alto valor,inversión residencial creció 7,3% en el primer trimestre del 2026 según el Banco Central de Reserva (BCR), ante el menor nivel de tasas de crédito hipotecario, y la alta demanda de cemento para proyectos emblemáticos en infraestructura, en particular en proyectos concesionados vía APPs y mediante obras por impuestos.

Sin embargo, la demanda sería acotada por la desaceleración en el crecimiento de la inversión pública, especialmente por parte del Gobierno Nacional, ante la curva de aprendizaje de las nuevas autoridades que asumirán sus cargos el 28 de julio.

A ello se suma el riesgo latente de condiciones climáticas adversas ante la presencia del Fenómeno El Niño, y la crisis energética global que se viene registrando desde inicios de marzo debido al conflicto en el Estrecho de Ormuz, aspectos que podrían generar presiones inflacionarias en alimentos y energía -en especial combustibles-, limitando la capacidad de gasto de los consumidores y la compra de materiales para el segmento de autoconstrucción.

Consumo al mes de abril

Entre los factores que explicaron el resultado acumulado al mes de abril el informe menciona el impulso del segmento de autoconstrucción, en parte debido al continuo desempeño positivo del empleo formal privado, creciendo 5,7% en marzo de este año, incluso por el uso de fondos previsionales, octavo retiro a finales del 2025, el continuo dinamismo del sector inmobiliario formal, creciendo desde enero 2024 en términos anuales, tomando en cuenta que los nuevos créditos hipotecarios por parte del sistema bancario crecieron 14% durante el primer trimestre del año respecto al primer trimestre del 2025 el incremento de la inversión pública acumulada al mes de abril creciendo cerca de 4% respecto al mismo periodo del 2025, destacando la inversión de gobiernos regionales y locales.

Así como la mayor inversión en proyectos de infraestructura de transporte concesionada, dado que el reconocimiento de inversiones llegó a cerca de US$364 millones durante el primer trimestre del 2026, 52% más respecto al primer trimestre del 2025, y la estabilidad de precios del cemento.

Por zonas, destacaron los despachos de cemento en la zona sur del país, creciendo alrededor del 16% durante el primer trimestre del 2026, ante mayor demanda del segmento de autoconstrucción y mayor volumen vendido en Puno, seguido de una mayor demanda en la zona centro creciendo poco más de 12% en el primer trimestre del 2026, mayor volumen despachado, y la zona norte cuyos despachos de cemento crecieron cerca de 12% en el primer trimestre del 2026, mayor demanda para labores de autoconstrucción.

En abril, los factores que explicaron el crecimiento del consumo de cemento en este mes (+11,7%) fueron los mismos que explicaron el crecimiento del primer trimestre del 2026. Además, el crecimiento anual de abril tuvo un efecto base, las ventas de cemento no crecieron en abril del 2025. Sin embargo, los feriados de Semana Santa limitaron las ventas físicas.