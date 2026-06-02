Indecopi recordó a los consumidores que actuar rápidamente ante la pérdida, robo o uso indebido de su tarjeta de crédito o débito, puede evitar perjuicios económicos mayores.

Ante situaciones como consumos no reconocidos, transferencias sospechosas o movimientos bancarios que el usuario no realizó, siga estos pasos:

Bloquee inmediatamente la tarjeta y canales digitales: comuníquese con su entidad financiera para bloquear la tarjeta, la posibilidad de realizar operaciones a través de la banca por internet, y otros servicios asociados (como billeteras digitales). Actualmente, muchas operaciones pueden realizarse sin necesidad de contar físicamente con la tarjeta. Solicite el código de bloqueo: con la precisión de la fecha y hora de la realización de éste, pues dicha información puede ser importante para futuros reclamos o investigaciones. Revise movimientos y reúna evidencias: guarde capturas, mensajes, correos electrónicos o cualquier información relacionada con las operaciones desconocidas. Presente un reclamo ante la entidad financiera: el banco debe investigar el caso y brindar una respuesta en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Indecopi también recordó que, sí una operación se realizó después que la tarjeta fue bloqueada, la responsabilidad corresponde a la entidad financiera, según lo establecido en la normativa vigente.

Los consumidores también pueden presentar gratuitamente un reclamo ante Indecopi, ya sea de manera presencial, por teléfono (224-7777 o 0800-4-4040 para provincias) o mediante el servicio “Reclama Virtual”, a través de este mecanismo se promueve que las aportes puedan alcanzar una solución mediante la conciliación.

Si no se llega a un acuerdo satisfactorio o el consumidor considera que sus derechos han sido vulnerados, también puede presentar una denuncia contra la entidad financiera, y esta podría terminar siendo sancionada si se confirman infracciones a la normativa de protección del consumidor.

Cabe señalar que, entre 2025 y 2026, Indecopi impuso a nivel nacional 500 sanciones contra 17 proveedores del sistema financiero por infracciones vinculadas a operaciones no reconocidas relacionadas con tarjetas de crédito. Estas resoluciones firmes comprendieron 365 amonestaciones y 135 multas que sumaron un total de 502.8 UIT, equivalentes a S/2.765.400.

Finalmente, la institución recomendó revisar constantemente los movimientos bancarios, activar alertas de consumo y no compartir claves ni códigos de verificación con terceros, ya que muchas estafas comienzan con llamadas, mensajes o enlaces falsos.