Resumen

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Entre 2025 y 2026, Indecopi impuso a nivel nacional 500 sanciones contra 17 proveedores del sistema financiero por infracciones vinculadas a operaciones no reconocidas relacionadas con tarjetas de crédito. Foto: GEC.
Entre 2025 y 2026, Indecopi impuso a nivel nacional 500 sanciones contra 17 proveedores del sistema financiero por infracciones vinculadas a operaciones no reconocidas relacionadas con tarjetas de crédito. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Indecopi recordó a los consumidores que actuar rápidamente ante la pérdida, robo o uso indebido de su tarjeta de crédito o débito, puede evitar perjuicios económicos mayores.

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