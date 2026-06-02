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Si bien se esperaba que la firma se diera hacia el final de mayo, finalmente se dio a inicios del mes de junio.
Si bien se esperaba que la firma se diera hacia el final de mayo, finalmente se dio a inicios del mes de junio.
Por Claudia Inga Martínez

Luego de algunos meses de conversaciones, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, anunció la firma de la adenda 9 al contrato de concesión con Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez, que es hasta el 2041. Como se recuerda parte central de esta adenda tenía como punto central la exención del.pago de la TUUA para conexiones nacionales.

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