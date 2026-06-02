Luego de algunos meses de conversaciones, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, anunció la firma de la adenda 9 al contrato de concesión con Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez, que es hasta el 2041. Como se recuerda parte central de esta adenda tenía como punto central la exención del.pago de la TUUA para conexiones nacionales.

Si bien se esperaba que la firma se diera hacia el final de mayo, finalmente se dio a inicios del mes de junio. Previamente, los gremios aerocomerciales Aetai y Iata cuestionaron que en esta adenda no se incluyera también la TUUA para conexiones internacionales.

Aldo Prieto, ministro de transporte y comunicaciones

Durante el evento por el primer año del inicio de operaciones del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, cuya ampliación demandó más de US$2.400 millones, el ministro hizo el anuncio de la suscripción de la adenda.

Destacó que el terminal aéreo es una obra llamada a transformar cómo el Perú se conecta con el mundo y una plataforma estratégica para el turismo con una visión a largo plazo.

Juan José Salmón, CEO de LAP, sostuvo que el nuevo aeropuerto marca una nueva etapa de conectividad y que busca que Lima sea el centro logístico de la costa oeste.

Juan José Salmón, CEO de Lap

Salmón detalló que la adenda 9 se centró en lo relacionado a la reversión de áreas de la Línea 2 del Metro, inversiones de terceros calificados y la TUUA de transferencia para conexiones nacionales.

Respecto al segundo punto comentó que se refiere a que los proyectos de ciudad aeropuerto requieren plazos de recuperación (20-30 años), superiores a los 15 años restantes de concesión, por lo que la adenda regula acorde con la nueva ley de APP, para la cesión de posesión contractual al término del contrato de concesión y lineamientos para la celebración de contratos.

En cuanto a la TUUA para las conexiones nacionales, el ejecutivo explicó que en la adenda se incluye también el compromiso de no cobrar la TUUA de transferencia nacional. El Estado renuncia a la retribución de 46,511%, en tanto LAP recibe una compensación por cada pasajero, sobre el 95% de la tarifa vigente y el concesionario mantiene el pago de la tasa regulatoria a Ositran.

Temas Adenda 9

¿Por qué no se incluyó la TUUA para conexiones internacionales? Salmón comentó que las aeorlineas tenian que entregar la informacion del impacto de esta tarifa para transferencia internacional sobre la demanda de vuelos y pasajeros, lo que no se habría entregado, según indicó.

“Las políticas públicas no pueden tomarse en dichos sino en datos. Si no es presentada, no puede considerarse”, apuntó.

Asimismo, dijo que las caídas en rutas desde Chile o Argentina responden más a una coyuntura internacional que afecta a estos países.