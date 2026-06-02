El aeropuerto internacional Jorge Chávez ha cumplido su primer año de operaciones en el país y proyecta recibir 27 millones de pasajeros hacia finales de este año y se van avanzando las obras para finiquitar los necesarios accesos al terminal aéreo de Lima. Mientras ello transcurre, ¿qué pasa con el aeropuerto de Chinchero, el proyecto urgente de Cusco que aún no ve la luz?

Paola Marín, directora general de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), comentó que con respecto al aeropuerto internacional de Chinchero, “estamos alzando vuelo”. La funcionaria explicó que este año el aeropuerto está dando pasos agigantados.

Aeropuerto Internacional de Chinchero.

Es así que anunció que el gobierno ya ha firmado el contrato para la ejecución de la torre de control. “Esta es una nueva torre de control que además de tener un edificio central, va a tener otro auxiliar”, contó. De hecho, dijo que la misma empresa (Acciona) que construyó la torre de control en el aeropuerto Jorge Chávez es la que se adjudicó el proyecto en el aeropuerto de Chinchero con un contrato por US$48 millones.

“Las obras empiezan ahora, a fines de junio, de tal manera que podamos contar con un activo estratégico muy importante para la realización de servicios de transporte aéreo. Adicionalmente, estamos también dando la buena pro de la construcción de 13 edificios que forman parte del lado tierra. Es decir, la playa de estacionamiento, vías de acceso, la terminal de carga, la planta de combustible, el taller de mantenimiento. Todos ellos suman un total de 13 edificios que van a ser adjudicados a una empresa ahora en julio, para que inicie también la ejecución en agosto y le demos continuidad y un avance”, detalló Marín ante la consulta de este Diario.

Así también, anunció que la pista de aterrizaje actualmente se encuentra en un proceso de procura y tiene fecha estimada de buena pro en septiembre de este año. “Todo ello también conforme van avanzando las negociaciones y los procesos, además de las asignaciones presupuestales”, precisó.

Turistas en Cusco.

Ante la consulta sobre unas imágenes en las que se veía el suelo de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Chinchero con mucha humedad e inundaciones, Marín dijo que, sobre la ubicación de la pista, vale mencionar que esta tiene una longitud de 4.000 metros de largo en un lugar que supera los 3.711 msnm, por lo que es una ubicación bastante compleja. Además, precisó que la localidad está altamente expuesta a las lluvias, por lo que la calidad de los suelos debe tener un tratamiento de drenaje.

“En la parte de la ingeniería, estamos trabajando justamente en el diseño de una pista, además, diferente. Esta pista, a diferencia de las otras pistas que tenemos a nivel nacional,no solamente va a ser de asfalto, sino que también va a tener una base y su base de concreto, de tal manera que permita la mitigación del impacto de las lluvias y del agua que pueda filtrar.

¿Cuáles son las novedades sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco? (Foto: Andina)

Asimismo, la funcionaria añadió que a la fecha, sí se tienen algunos asentamientos, pero que han iniciado una campaña de geotecnia para tomar acciones inmediatas que permitan mitigar el impacto del drenaje y de las lluvias que están apareciendo. Esta campaña tiene como objetivo analizar los suelos y va a permitir hacer una remoción de tierras y trabajos colaterales para el diseño y la ingeniería de la pista.

Aseguró que es una obra bastante compleja, pero muy positiva porque va a permitir que el aeropuerto tenga una pista de vanguardia.

¿Cuándo estará listo el esperado aeropuerto?

Marín dijo que manejan como horizonte el segundo semestre del 2028. Ese, refirió, debería ser el escenario idóneo para terminar la obra física. Y que, como corresponde a una infraestructura aeroportuaria, el siguiente paso será la etapa de ORAT, es decir, de integración y de ensayos, que es la fase previa al inicio de operaciones.

La funcionaria recordó que está operativo el Aeropuerto Internacional Velasco Astete, que hoy maneja entre 5 y 6 millones de pasajeros al año.

“Lo más probable es que iniciemos una etapa previa o marcha blanca en Chinchero, migrando los vuelos internacionales de la Ciudad de Cusco hacia Chinchero, primero, para luego, de manera progresiva, migrar por completo”, proyectó.

Toda esa etapa de ejercicios, fase de pruebas y ensayos antes del inicio formal de operaciones, debe hacerse hacia finales del 2028 para que se pueda concretar en el 2029.