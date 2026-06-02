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Resumen

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Aeropuerto Internacional de Chinchero.
Aeropuerto Internacional de Chinchero.
Por Claudia Inga Martínez

El aeropuerto internacional Jorge Chávez ha cumplido su primer año de operaciones en el país y proyecta recibir 27 millones de pasajeros hacia finales de este año y se van avanzando las obras para finiquitar los necesarios accesos al terminal aéreo de Lima. Mientras ello transcurre, ¿qué pasa con el aeropuerto de Chinchero, el proyecto urgente de Cusco que aún no ve la luz?

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.