ATU anuncia acciones para aliviar congestión vehicular en vías de acceso a los terminales portuarios del Callao. Foto: Gob.pe
ATU anuncia acciones para aliviar congestión vehicular en vías de acceso a los terminales portuarios del Callao. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), participó en una mesa de trabajo multisectorial convocada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) para abordar la congestión vehicular que se registra en las vías de acceso a los terminales portuarios del Callao.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: