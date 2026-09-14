El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), participó en una mesa de trabajo multisectorial convocada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) para abordar la congestión vehicular que se registra en las vías de acceso a los terminales portuarios del Callao.

La reunión tuvo como finalidad evaluar medidas conjuntas que permitan aliviar el tráfico y mejorar la fluidez y seguridad tanto del transporte de carga como del transporte urbano en esta zona estratégica del primer puerto.

Durante la mesa de trabajo, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, se comprometió a brindar apoyo para realizar mediciones en los puntos críticos identificados en las vías de acceso a los terminales portuarios.

Asimismo, anunció el despliegue de fiscalizadores de la institución para regular el transporte urbano en los cruces viales donde la ATU tenga competencia.

Estas acciones buscan contribuir a un mejor ordenamiento del tránsito y reducir las dificultades que enfrentan diariamente los vehículos de transporte de carga y las unidades de transporte urbano que circulan por la zona.

ATU anuncia acciones para aliviar congestión vehicular en vías de acceso a los terminales portuarios del Callao. Foto: Gob.pe

Autoridades y transportistas participaron en la mesa de trabajo

La reunión convocada por la APN contó con la participación de diversas instituciones vinculadas al transporte y la gestión del tránsito en el Callao.

Entre ellas estuvieron representantes del Gobierno Regional del Callao, la Municipalidad Provincial del Callao, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

También participaron representantes de los gremios de transporte de carga pesada, quienes expusieron la problemática que enfrentan en las vías de acceso a los terminales portuarios.

La coordinación entre estas entidades busca establecer medidas articuladas frente a uno de los principales problemas que afecta la circulación vehicular en el entorno portuario.

ATU presentó su Plan de Desarrollo Logístico

Durante la sesión, la ATU presentó además el Plan de Desarrollo Logístico, una herramienta que contempla proyectos de infraestructura y propuestas de ordenamiento con una visión de mediano y largo plazo.

El objetivo de este instrumento es contribuir a una mejor planificación del transporte y la logística, considerando las necesidades de movilidad y el crecimiento de las actividades vinculadas al puerto del Callao.

La autoridad señaló que continuará trabajando de manera articulada con las instituciones competentes para contribuir a un transporte público más ordenado y seguro en Lima y Callao.