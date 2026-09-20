Denuncian tocamientos indebidos en el colegio Liceo Naval Germán Astete del Callao. (Foto: Captura ATV)
Denuncian tocamientos indebidos en el colegio Liceo Naval Germán Astete del Callao. (Foto: Captura ATV)
Por Redacción EC

Un padre de familia denunció que su hija de 16 años, alumna del quinto de secundaria del Liceo Naval Germán Astete del Callao, sufrió tocamientos indebidos por parte de un profesor de arte durante una dinámica artística.

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