Un padre de familia denunció que su hija de 16 años, alumna del quinto de secundaria del Liceo Naval Germán Astete del Callao, sufrió tocamientos indebidos por parte de un profesor de arte durante una dinámica artística.

Según narró a ATV, el docente, identificado como David Zubiate, sacó al frente a la menor. Posteriormente, según su versión, al momento de acomodarle el polo ocurrió el hecho denunciado.

“Este profesor le pone el polo a mi hija y se lo acomoda, y en eso que está acomodándolo, le toca sus partes, sus senos”, declaró. “Mi hija ahorita se encuentra mal. Ahora no puede dormir”, agregó.

La denuncia se presentó el pasado 4 de septiembre. El docente estuvo detenido 48 horas en la comisaría y el caso pasó a la fiscalía, que investigará los presuntos tocamientos o actos libidinosos por 60 días.

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En medio de las investigaciones, la institución retiró al docente del plantel. El denunciante cuestionó los protocolos que se activaron luego de presentar la denuncia, principalmente el accionar de la directora, Cecilia Armestar.

“La directora llama al profesor, se reúnen, lo pone prácticamente en autos de lo que había pasado, antes de llamar a la Policía, como debe de ser. Mi hija me llama, que tienen que llamar a la Policía apenas se enteran de esto”, expresó.

“La directora me dijo que ella no era abogada. El profesor llegó y lo enmarrocaron y lo llevaron a la comisaría”, añadió.

Consultado sobre el hecho, Zubiate negó cualquier tocamiento indebido y dijo que lo respaldan las cámaras de seguridad y la versión de algunos menores. “Totalmente. Hay cámaras, hay declaraciones de los mismos alumnos que niegan el hecho”, aseveró.