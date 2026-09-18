Gobierno reorganiza gestión del Liceo Naval Almirante Guise tras denuncia de violencia sexual. (Foto: Andina)
Gobierno reorganiza gestión del Liceo Naval Almirante Guise tras denuncia de violencia sexual. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno declaró la reorganización extraordinaria y temporal de la gestión educativa y la gobernanza institucional del Liceo Naval Almirante Guise, que estará bajo la conducción del Ministerio de Educación (Minedu) hasta el 31 de diciembre de 2027.

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