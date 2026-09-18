El Gobierno declaró la reorganización extraordinaria y temporal de la gestión educativa y la gobernanza institucional del Liceo Naval Almirante Guise, que estará bajo la conducción del Ministerio de Educación (Minedu) hasta el 31 de diciembre de 2027.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 016-2026-Minedu, publicado este viernes en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, luego de que la presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunciara el jueves que la administración del colegio pasaría al sector Educación.

La norma señala que durante el proceso deberá mantenerse la calidad educativa alcanzada por la institución y garantizarse la prestación del servicio educativo con un enfoque centrado en la protección integral de los estudiantes.

Asimismo, establece que deberán fortalecerse las condiciones de seguridad, convivencia, prevención y atención frente a situaciones de violencia, de acuerdo con la normativa vigente.

Minedu designará a director responsable

Como parte de la reorganización, el Ministerio de Educación realizará las acciones necesarias para designar de manera extraordinaria y temporal al director responsable del proceso. Esta autoridad ejercerá el cargo hasta el 31 de diciembre de 2027.

El decreto dispone también que el Minedu, en coordinación con el Ministerio de Defensa, adopte las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio educativo y brindar atención y acompañamiento socioemocional a los estudiantes y a la comunidad educativa.

También se deberán implementar acciones para prevenir actos de violencia, intimidación o represalias dentro de la institución educativa.

La norma precisa que la implementación de las medidas estará a cargo de los presupuestos institucionales de los sectores involucrados y no demandará recursos adicionales al Tesoro Público.

El Decreto Supremo N.° 016-2026-Minedu lleva las firmas de los ministros de Educación y Defensa.

Anuncio de la presidenta

La medida había sido anunciada el jueves por la presidenta Keiko Fujimori, quien informó que el colegio entraría en reorganización y que su administración pasaría al Minedu.

“Se están tomando medidas correctivas y la administración de este colegio pasará en estos momentos a manos del Minedu, para que sean ellos quienes pongan orden, que exista disciplina en este colegio y evitar que esto vuelva a suceder en el futuro” , declaró la mandataria.

Fujimori también señaló que, una vez determinadas las responsabilidades en el caso de presunta violencia sexual contra un estudiante, se aplicaría “todo el peso de la ley”. La presidenta indicó que las investigaciones debían desarrollarse de manera objetiva y conforme a la normativa vigente, mientras que corresponderá al Poder Judicial determinar las responsabilidades que resulten del proceso.

La reorganización se produce después de la denuncia de un presunto caso de violencia sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise. En paralelo, las autoridades competentes continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.