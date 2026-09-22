Vecinos y ciudadanos solicitaron al teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de Barranco, Jaime Chihuán, una intervención municipal urgente para retirar y reubicar a los gansos que permanecen en la laguna del denominado Parque de los Gansos, frente al Preventorio de Salud de Barranco.

A través de un petitorio, los firmantes señalaron que la laguna presenta condiciones que consideran inadecuadas para la permanencia de los animales. Entre ellas mencionaron agua en deficientes condiciones, presencia de moho y algas, residuos, falta de limpieza y mantenimiento, así como dificultades relacionadas con la alimentación y el acceso permanente a agua limpia.

El documento también advierte que los gansos están expuestos a ataques de perros, alimentación inadecuada por parte de algunos visitantes y otras situaciones de riesgo. Los vecinos indicaron que, pese a la existencia de carteles informativos y a las acciones realizadas por voluntarios, estos hechos continúan registrándose.

Según el petitorio, dos gansitos de pocas semanas de nacidos murieron. Uno de ellos habría fallecido como consecuencia de la mordedura de un perro, mientras que las circunstancias de la muerte del segundo no han podido determinarse.

Los firmantes también señalaron que se han registrado situaciones relacionadas con el intento de sustracción de aves del lugar. Asimismo, indicaron que organizaciones vinculadas a la protección y bienestar animal, entre ellas ARBA, ASPDAP y voluntarios de PETA en Perú, conocen la situación y han realizado visitas al lugar.

Ante estos hechos, los vecinos solicitaron a la Municipalidad de Barranco disponer una inspección inmediata de la laguna, con participación de las áreas municipales competentes, para constatar las condiciones en las que se encuentran los animales y dejar constancia de lo verificado mediante un acta o informe.

El principal pedido consiste en retirar a todos los gansos de la laguna y trasladarlos a un lugar que, según los firmantes, ya ha sido identificado y gestionado por los propios vecinos y ciudadanos. El petitorio señala que existe actualmente un espacio particular disponible para recibir a los animales y que reúne condiciones que los solicitantes consideran apropiadas para su permanencia.

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Mientras se concreta el eventual traslado, los vecinos pidieron que se adopten medidas para evitar nuevos ataques, actos de maltrato, alimentación inadecuada, sustracción de aves y otras situaciones que puedan poner en riesgo a los animales.

Finalmente, solicitaron que la Municipalidad de Barranco emita una respuesta formal y urgente sobre las acciones que adoptará frente a los hechos expuestos, especialmente respecto al retiro y reubicación de los gansos. La respuesta, según el documento, podrá ser dirigida a Silvia Sarria, quien figura como representante de los vecinos y ciudadanos firmantes.