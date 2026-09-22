Vecinos piden intervención municipal por condiciones de la laguna del Parque de los Gansos. (Foto: Instagram / @yaniradavila)
Vecinos piden intervención municipal por condiciones de la laguna del Parque de los Gansos. (Foto: Instagram / @yaniradavila)
Por Redacción EC

Vecinos y ciudadanos solicitaron al teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de Barranco, Jaime Chihuán, una intervención municipal urgente para retirar y reubicar a los gansos que permanecen en la laguna del denominado Parque de los Gansos, frente al Preventorio de Salud de Barranco.

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