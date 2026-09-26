MVCS instala mesa técnica para acelerar obra de drenaje pluvial Cachimayo en Cusco.
MVCS instala mesa técnica para acelerar obra de drenaje pluvial Cachimayo en Cusco.
Por Redacción EC

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), instaló la mesa técnica para acelerar la ejecución del proyecto de drenaje pluvial Cachimayo – Etapa II, en la provincia de Cusco, y fortalecer las acciones destinadas a reducir la vulnerabilidad de la ciudad ante las lluvias intensas.

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