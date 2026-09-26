MVCS instala mesa técnica para acelerar obra de drenaje pluvial Cachimayo en Cusco.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), instaló la mesa técnica para acelerar la ejecución del proyecto de drenaje pluvial Cachimayo – Etapa II, en la provincia de Cusco, y fortalecer las acciones destinadas a reducir la vulnerabilidad de la ciudad ante las lluvias intensas.

El viceministro de Construcción y Saneamiento, Carlos Alberto Lezameta Escribens, junto con el equipo técnico del PNSU, sostuvo la primera reunión de trabajo con representantes de la empresa contratista para revisar el avance de la obra, el cronograma de ejecución y los aspectos técnicos y operativos que requieren atención para asegurar el desarrollo de las actividades previstas.

El proyecto comprende nueve frentes de trabajo. De ellos, dos ya fueron culminados al 100 %, tres registran avances superiores al 90 % y los cuatro restantes continúan en ejecución, lo que refleja el avance progresivo de la intervención.

Durante la reunión se acordó mantener un seguimiento permanente de los frentes de trabajo para identificar oportunamente los puntos críticos y promover soluciones articuladas que permitan agilizar las acciones pendientes, en el marco de las obligaciones contractuales y los estándares técnicos establecidos para la obra.

La mesa técnica permitirá mantener una coordinación continua entre los actores involucrados, realizar seguimiento al cronograma y atender de manera oportuna los aspectos que puedan incidir en el desarrollo del proyecto.

La obra es ejecutada por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano del MVCS, con el cofinanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del endeudamiento externo, y el acompañamiento y articulación institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco.