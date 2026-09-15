Más de 1600 funcionarios y servidores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), así como de sus programas y entidades adscritas, fueron capacitados para identificar y prevenir riesgos de corrupción durante la atención de emergencias asociadas al próximo Fenómeno El Niño (FEN).

La iniciativa, impulsada por el titular del MVCS, Mauricio Arnillas, fue desarrollada por la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción (OILCC) mediante las jornadas “Diálogos Transparentes: Integridad frente al FEN 2026”, realizadas los días 7, 9 y 11 de setiembre.

Durante las tres jornadas se abordaron situaciones que pueden representar riesgos para la gestión pública en contextos de emergencia, como el soborno, la recepción de regalos o beneficios, las conformidades, la evaluación de proveedores y contratistas y el uso adecuado del canal de denuncias y las medidas de protección.

Los contenidos se organizaron en tres ejes: prevención de riesgos e integridad en emergencias; toma de decisiones frente a riesgos de soborno; y debida diligencia, alertas e innovación para la integridad. También se desarrolló una masterclass sobre inteligencia artificial y su potencial para contribuir a la prevención de riesgos en la gestión pública.

Las actividades contaron con la participación de autoridades y especialistas del sector público y privado, entre ellos la secretaria general del MVCS, Lelia Lazo; representantes de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros; y la directora de la OILCC, Patricia Prialé.

“Responder ante una emergencia exige actuar con rapidez, pero también con integridad y transparencia. Por ello, estamos fortaleciendo las capacidades de nuestros servidores para prevenir riesgos, tomar mejores decisiones y garantizar que los recursos públicos se utilicen en beneficio de las familias peruanas”, señaló el ministro Arnillas.

Las jornadas continuarán con nuevas ediciones dirigidas a servidores y funcionarios con capacidad de decisión, con el objetivo de incorporar criterios de integridad en la gestión y prevenir situaciones irregulares durante la respuesta ante emergencias.