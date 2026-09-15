Ministerio de Vivienda capacita a más de 1600 servidores para prevenir riesgos de corrupción ante el FEN.
Ministerio de Vivienda capacita a más de 1600 servidores para prevenir riesgos de corrupción ante el FEN.
Por Redacción EC

Más de 1600 funcionarios y servidores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), así como de sus programas y entidades adscritas, fueron capacitados para identificar y prevenir riesgos de corrupción durante la atención de emergencias asociadas al próximo Fenómeno El Niño (FEN).

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