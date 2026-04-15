El apoyo económico destinado a las poblaciones vulnerables forma parte de iniciativas implementadas por parte del gobierno peruano, y a partir de la entrega de subsidios directos para la compra, construcción o mejoramiento de una vivienda, por ejemplo. Al respecto, hoy Techo Propio como programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), que vuelve a llamar la atención de ciudadanos muy particulares, debido a lanzamiento de primera convocatoria 2026 cuyo proceso de inscripción facilitará el otorgamiento de los primeros Bonos Familiares Habitacionales (BFH) ascendentes a los más de 30 mil soles. Bajo la modalidad de Construcción de Vivienda en Sitio Propio, dicha entidad te brinda la chance de postular a subsidio, y buscando alcanzar alguno desde el martes 14 de abril.
DESDE EL MARTES 14 DE ABRIL PUEDES INSCRIBIRTE PARA POSTULAR POR UN BFH DE TECHO PROPIO 2026, SEGÚN EL MVCS
A través de la Resolución Ministerial N° 102 del Fondo Mivivienda, el MVCS ha lanzado oficialmente la primera convocatoria del 2026 de Techo Propio, programa creado en 1998 con el objetivo de beneficiar a familias peruanas de escasos recursos, y otorgándoles ahora un BFH ascendente a los 33 mil soles bajo la modalidad de Construcción en Sitio Propio.
En ese sentido, la información brindada oficialmente hoy hace hincapié en un aumento de valores promovido por parte de dicha entidad de gobierno peruano, y dirigido a determinadas regiones de acuerdo con criterios técnicos establecidos.
Buscando incorporar condiciones de accesibilidad en el diseño y ejecución de la vivienda beneficiada e intervenida, el MVCS tiene el propósito de favorecer a familias con Personas Con Discapacidad (PCD), por ejemplo, otorgándose así BFH ascendente a los S/33 000 solo si terminas cumpliendo los siguientes requisitos:
- Poseer 01 terreno o aires independizados inscrito debidamente en Registros Públicos, sin cargas ni gravámenes.
- No contar con otra vivienda, terreno o aires independizados a nombre del jefe de familia en el territorio nacional.
- Contar con un ingreso familiar mensual no mayor a S/2,706 y ahorro mínimo excepcional de S/2,475.
- No haber recibido apoyo habitacional del Estado anteriormente.
Como parte del trámite que debes realizar para registrarte y ser evaluado por parte del MVCS, ten en cuenta cada uno de los requisitos solicitados y descritos líneas arriba, tomando nota además de los siguientes formularios a imprimir para la presentación y muestra de manera obligatoria en oficinas y centros autorizados desde el martes 14 de abril:
- Formulario de Inscripción del Grupo Familiar (GF)
- Formulario de Actualización de Datos del GF
- Formulario de Solicitud Devolución de Ahorro – Cuenta Recaudadora
- Formato de Solicitud de Asignación del Bono Familiar Habitacional
- Formato de Solicitud de Constancia Favorable
Ingresa a Formularios - Techo Propio para proceder con la descarga de cada documento, y terminar llenándolos correctamente tal y como te lo señalan y solicitan buscando que accedas a uno de los 14 mil 880 BFH ofrecidos a partir de la primera convocatoria 2026.
Si tienes dudas o consultas acerca del proceso y la gestión que debes realizar referente al otorgamiento de subsidios para la Construcción de Vivienda en Sitio Propio, llama gratis al 0800-12-200 desde cualquier operador celular o fijo dentro del horario de atención: lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. / sábados de 9 a 1 de la tarde, visita la Vitrina Inmobiliaria ubicada en Jr. Camaná 199, Cercado de Lima, la web del Fondo MIVIVIENDA donde puedes encontrar el listado de entidades técnicas autorizadas, o alguno de los Centros de Atención al Ciudadano (CAC) ubicados a nivel nacional.
LA CANTIDAD DE BFH DE TECHO PROPIO DISTRIBUIDOS EN CADA UNA DE LAS 24 REGIONES DEL PERÚ
- Amazonas / 352 bonos
- Áncash / 1238 bonos
- Apurímac / 315 bonos
- Arequipa / 732 bonos
- Ayacucho / 449bonos
- Cajamarca / 359 bonos
- Cusco / 198 bonos
- Huancavelica / 273 bonos
- Huánuco / 401 bonos
- Ica / 1274 bonos
- Junín / 602 bonos
- La Libertad / 1148 bonos
- Lambayeque / 845 bonos
- Lima y Callao / 1749 bonos
- Loreto / 631 bonos
- Madre de Dios / 97 bonos
- Moquegua / 136 bonos
- Pasco / 207 bonos
- Piura / 1329 bonos
- Puno / 231 bonos
- San Martín / 1300 bonos
- Tacna / 244 bonos
- Tumbes / 323 bonos
- Ucayali / 447 bonos