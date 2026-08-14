El acceso a una vivienda propia podría recibir un nuevo impulso para jóvenes que cursan estudios superiores y tienen responsabilidades familiares, especialmente aquellos que están cerca de culminar su formación y buscan construir un patrimonio mientras avanzan en su carrera. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha planteado elevar en 25% el Bono Familiar Habitacional (BFH) para estudiantes que busquen comprar una vivienda nueva mediante Techo Propio, una propuesta que podría reducir el monto que necesitarían financiar. La iniciativa aún está en consulta pública, por lo que no constituye un beneficio vigente ni permite presentar solicitudes bajo esta condición. Conoce quiénes podrían acceder, cuánto alcanzaría el subsidio, qué condiciones deberían cumplir y cuál es el estado actual de esta propuesta.

¿EN QUÉ CONSISTE EL BONO MAYOR PARA JÓVENES ESTUDIANTES?

La propuesta del MVCS plantea modificar las reglas del BFH en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN). El objetivo es entregar un incentivo adicional a jóvenes que estén próximos a terminar una carrera universitaria o técnica y sean responsables económicamente de un grupo familiar.

El aumento equivaldría al 25% del monto regular del bono. Así, el apoyo estatal sería mayor y el beneficiario necesitaría cubrir una parte menor del precio mediante recursos propios o financiamiento.

Imagen referencial: GEC

¿CUÁNTO PODRÍA RECIBIR EL BENEFICIARIO?

El monto dependería del tipo de Vivienda de Interés Social (VIS). Con el aumento planteado, los valores serían:

Vivienda en lote unifamiliar: subiría de S/52,250 a S/65,312.50.

subiría de S/52,250 a S/65,312.50. Vivienda multifamiliar, conjunto, residencial o quinta: pasaría de S/47,850 a S/59,812.50.

El programa también contempla montos diferenciados para viviendas priorizadas y regulares, dirigidas a hogares con mayores necesidades económicas.

¿QUÉ REQUISITOS DEBERÍA CUMPLIR EL ESTUDIANTE?

Las condiciones tendrían que cumplirse de manera conjunta:

Tener entre 20 y 28 años.

Ser jefe o jefa de un grupo familiar y asumir el principal sustento de dependientes, como hijos, padres o hermanos menores. También se considera a la pareja casada o conviviente.

Cursar los dos últimos periodos académicos de una carrera universitaria o técnica de educación superior con duración mínima de tres años.

Acreditar los estudios mediante una constancia oficial de la institución.

Además, seguirían vigentes las condiciones generales de Techo Propio.

¿YA SE PUEDE SOLICITAR ESTE BENEFICIO?

No. La modificación todavía está en etapa de prepublicación y consulta pública. Antes de convertirse en una regla definitiva, debe continuar su revisión y seguir el procedimiento correspondiente hasta su eventual aprobación y publicación en el diario El Peruano.

Por ello, los centros autorizados de Techo Propio aún no reciben solicitudes bajo esta condición especial. Los jóvenes que consideren cumplir el perfil pueden reunir sus documentos académicos y mantenerse atentos a una eventual convocatoria oficial, según informa la plataforma web de América TV.

Programa Techo Propio. | Foto: Andina

¿QUÉ ES EL BONO FAMILIAR HABITACIONAL?

El BFH es una ayuda económica que el Estado entrega directamente y que no debe devolverse. Su finalidad es facilitar que familias con menores recursos accedan a una vivienda segura mediante Techo Propio, programa administrado por el Fondo MIVIVIENDA.

Los montos varían según la modalidad: para Adquisición de Vivienda Nueva llegan hasta S/52,250 o S/47,850, según el inmueble; para Construcción en Sitio Propio, alcanzan S/33,000, con posibles incrementos regionales; y para Mejoramiento de Vivienda llegan a S/12,650.

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