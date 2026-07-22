Las personas que viven solas podrían estar más cerca de cumplir el sueño de tener una vivienda propia. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha propuesto una modificación al reglamento de la Ley de Vivienda de Interés Social para que los ciudadanos solteros sean reconocidos como familias unipersonales y puedan postular al Bono Familiar Habitacional del programa Techo Propio. De aprobarse la propuesta, este grupo tendría acceso al mismo subsidio que actualmente reciben los hogares que cumplen con las condiciones establecidas, incluyendo un apoyo económico de hasta S/52.250 para la compra de una vivienda nueva. Descubre quiénes podrían acceder al beneficio, cuáles serían los requisitos, qué montos contempla cada modalidad y qué falta para que las personas solteras puedan presentar su solicitud.

¿LOS SOLTEROS YA PUEDEN ACCEDER AL BONO DE S/52.250?

Todavía no. Aunque existe una propuesta para que las personas que viven solas puedan postular al Bono Familiar Habitacional (BFH), esta aún no ha sido aprobada. El Ministerio de Vivienda publicó el proyecto del reglamento de la Ley N.º 32379 para recibir opiniones antes de emitir la versión definitiva. Solo cuando esa norma entre en vigencia, las personas solteras podrán iniciar el proceso de inscripción como familias unipersonales.

¿DE CUÁNTO ES EL BONO Y QUÉ MODALIDADES EXISTEN?

El monto del subsidio dependerá del tipo de apoyo que solicite el beneficiario. Las modalidades disponibles serían:

Adquisición de Vivienda Nueva: entrega hasta S/52.250 para comprar una vivienda cuyo valor no exceda el límite establecido por el programa. En el caso de departamentos, el bono llega a S/47.850.

entrega hasta S/52.250 para comprar una vivienda cuyo valor no exceda el límite establecido por el programa. En el caso de departamentos, el bono llega a S/47.850. Construcción en Sitio Propio: otorga S/33.000, con la posibilidad de incrementarse en algunas zonas del país.

otorga S/33.000, con la posibilidad de incrementarse en algunas zonas del país. Mejoramiento de Vivienda: concede un apoyo económico de S/12.650 para realizar mejoras en una vivienda existente.

Este subsidio es financiado por el Estado y no debe ser devuelto por el beneficiario, siempre que cumpla las obligaciones del programa.

Foto: Andina

¿QUÉ REQUISITOS DEBERÁN CUMPLIR LAS PERSONAS SOLTERAS?

Si el reglamento es aprobado, quienes vivan solos deberán cumplir las mismas exigencias que hoy se aplican a los hogares beneficiarios. Entre las principales condiciones figuran:

Ser reconocido como una familia unipersonal.

Tener ingresos mensuales dentro de los topes fijados por el programa.

No ser propietario de otra vivienda o terreno cuando se postule para adquirir una vivienda nueva.

No haber recibido anteriormente otro beneficio habitacional otorgado por el Estado.

Contar con el ahorro mínimo exigido según la modalidad elegida.

¿CUÁL ES EL LÍMITE DE INGRESOS PARA POSTULAR?

Los ingresos permitidos varían de acuerdo con el tipo de beneficio solicitado. Para comprar una vivienda nueva, el ingreso mensual no puede superar los S/3.715. En cambio, para construir en un terreno propio o mejorar una vivienda existente, el límite establecido es de S/2.706 mensuales. Estos montos serían los mismos para las familias unipersonales, según informa Infobae.

¿CÓMO SERÁ EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN?

Una vez que el reglamento sea aprobado oficialmente, el trámite se realizará mediante el Fondo Mivivienda. Los interesados deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI), completar los formularios correspondientes, acreditar que cumplen todos los requisitos y efectuar la inscripción en los centros autorizados. Hasta que la norma no sea publicada de forma definitiva, las personas solteras aún no podrán acceder al beneficio bajo esta nueva modalidad.