Tener presente la fecha de emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI) puede facilitar diversos trámites y gestiones digitales. Este dato suele ser solicitado al momento de realizar procedimientos por internet, como la descarga del carné de vacunación contra la COVID-19. Aunque muchas personas solo lo revisan cuando necesitan completar un formulario, conviene tenerlo registrado. Así se pueden evitar demoras y dificultades al validar la identidad. Además, su consulta es posible incluso cuando el documento físico se ha extraviado.

La pérdida del DNI no significa que se haya perdido el acceso a toda la información que contiene. A través de los canales oficiales habilitados por las entidades correspondientes, los ciudadanos pueden verificar datos necesarios para sus trámites. De este modo, la fecha de emisión puede obtenerse sin depender exclusivamente de la tarjeta física. Es importante recurrir únicamente a plataformas seguras y oficiales para proteger la información personal. Con este dato a la mano, diversas gestiones virtuales pueden realizarse de manera más rápida y sencilla.

Así es la manera en qué podrás conocer la fecha de emisión de tu DNI en que caso de haber perdido el físico

Para conocer la fecha exacta en que fue emitido tu DNI, ya no es necesario acudir a una oficina física. El procedimiento se ha digitalizado por completo y puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Solo debes ingresar al portal oficial del Reniec en este link, específicamente a la sección de servicios en línea, donde encontrarás el certificado de inscripción C4. Este documento digital contiene la información que buscas y está disponible para todos los ciudadanos de manera gratuita. La ventaja es que el trámite es rápido, sencillo y no requiere desplazamientos ni largas colas. La tecnología pone al alcance de tu mano un dato que antes demandaba tiempo y paciencia

Una vez que hayas obtenido el certificado C4 en pantalla, el siguiente paso consiste en tomar una captura nítida de ese documento digital. Luego, debes enviar esa imagen a través del mensajero privado del fanpage oficial que Reniec tiene en Facebook. El equipo detrás de esa red social se encargará de procesar tu solicitud y te responderá con la fecha de emisión de tu DNI. Este sistema alternativo ha sido diseñado para brindar una atención más cercana y personalizada a los usuarios digitales. Todo el proceso se realiza de forma remota, segura y confiable, bajo la supervisión de la entidad estatal. Así, en cuestión de minutos, obtendrás la respuesta que necesitas sin salir de casa.

Conoce en dónde se ubica la fecha de emisión si se tiene DNI azul o el electrónico en caso de pérdida o robo

En el tradicional DNI azul se encontrará la fecha de emisión en un lugar fijo y predecible: la esquina superior derecha del plástico. Allí, la cifra descansa justo debajo de la fecha de inscripción, como un escalón inferior en esa columna de datos, y por encima del vencimiento, a modo de centinela que marca el tiempo de vigencia. Es una disposición que la vista reconoce con la misma naturalidad con que se lee un reloj, y que ha acompañado a generaciones de peruanos en trámites y gestiones. Quien haya extraviado ese dato alguna vez sabe que basta girar el carnet y fijar la mirada en ese rincón para dar con la respuesta. La rutina cotidiana convierte ese pequeño rectángulo en un mapa de coordenadas familiares.

En cambio, en el DNI electrónico se debe desplazar su atención hacia el centro del documento, donde la información adopta un orden distinto. Ahí, la fecha de emisión se oculta bajo la sombra de la fecha de nacimiento, como si la vida del titular precediera a la vida del documento, y se alza justo sobre el número del grupo de votación, ese código que solo cobra sentido en tiempos electorales. Esa ubicación central no es casual: obedece a un rediseño que busca equilibrar los datos personales y biométricos en un espacio más reducido. El ojo entrenado aprende a buscar allí, en medio del plástico, el dato que el azul tenía en su margen. Dos documentos, dos geografías, un mismo propósito: decirle al peruano cuándo nació su identidad oficial.

También conoce la otra forma de la fecha de emisión de tu DNI si lo perdiste o te robaron el documento

La entidad registral pone al alcance de la mano una solución digital que promete agilizar los trámites de identificación. Se trata de la aplicación RENIEC Móvil Facial, disponible para teléfonos celulares, que mediante un sistema de reconocimiento biométrico promete validar la identidad de los ciudadanos en cuestión de segundos, bastando con un clic sobre la foto del usuario para confirmar sus datos. Sin embargo, esta ventanilla tecnológica no es infalible y tropieza con un obstáculo de peso: la obsolescencia de los registros. Quienes no hayan actualizado su fotografía ni sus huellas dactilares ante el Reniec desde antes del año 2017, se encontrarán con que el sistema no logra reconocer su rostro, convirtiendo lo que debiera ser un trámite veloz en un callejón sin salida digital.