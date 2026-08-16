Si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aprobó el reemplazo de tu green card, pero el documento no llega por correo, no te alarmes. La falta de entrega no cancela tu residencia permanente, aunque es importante actuar cuanto antes para evitar inconvenientes y contar con una prueba temporal de tu condición migratoria si la necesitas. A continuación, te explicamos qué opciones tienes y cómo proceder ante esta situación.
¿QUÉ HACER SI NO ME ENTREGAN EL REEMPLAZO DE MI GREEN CARD?
Si no te entregaron el reemplazo de tu green card, sigue los siguientes recomendaciones:
Revisa tu cuenta de USCIS
Confirma si el caso dice “Card Was Mailed”, “Card Was Delivered” o si existe alguna solicitud adicional pendiente. USCIS recomienda esperar al menos 72 horas después de presentar el Formulario I-90 para comenzar a revisar el estatus.
Verifica el rastreo de USPS
Si USCIS envió la tarjeta, normalmente podrás consultar el número de seguimiento. Comprueba la dirección usada y pregunta en la oficina postal local si hubo una retención, devolución o entrega equivocada.
Presenta una consulta por falta de entrega
Si la tarjeta fue enviada, pero no la recibiste, puedes usar la herramienta de e-Request de USCIS para reportar que no recibiste un documento seguro.
Revisa si aplica un nuevo Formulario I-90 sin tarifa
USCIS indica que no debes pagar la tarifa si la tarjeta fue enviada hace más de 30 días, fue devuelta a USCIS como imposible de entregar y tú no te mudaste de la dirección que habías informado. En este caso, debes adjuntar la notificación de aprobación correspondiente y una identificación oficial.
Solicita evidencia temporal si la necesitas
Si necesitas demostrar tu residencia para trabajar, viajar o hacer un trámite, puedes pedir una cita con USCIS para obtener evidencia de estatus. Puedes solicitarla en línea o comunicándote con el Centro de Contacto de USCIS al 800-375-5283.
¿PERO SI USPS MARCA “ENTREGADA”?
Si el rastreo dice que la tarjeta fue entregada, pero no la tienes, contacta cuanto antes al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) y conserva el número de caso o comprobantes de tu reclamo. Dependiendo de las circunstancias, USCIS puede pedirte presentar otro Formulario I-90 para obtener una nueva tarjeta. El pago de tarifa puede depender de quién fue responsable de la pérdida.
¿Y si cambiaste de dirección?
En este caso, debes actualizar tu dirección con USCIS de inmediato. Si la tarjeta fue devuelta porque no actualizaste tu domicilio, podrías tener que presentar un nuevo I-90 y pagar la tarifa correspondiente.
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