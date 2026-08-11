Por Redacción EC

Tramitar el DNI por primera vez para un menor de 17 años es un procedimiento que debe ser realizado por sus padres, representantes legales o tutores ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Contar con este documento resulta indispensable para acreditar oficialmente la identidad del adolescente y facilitar su acceso a distintos servicios y trámites. Aunque la gestión puede generar dudas sobre los requisitos, el pago correspondiente, la documentación que debe presentarse y el lugar al que se debe acudir, el proceso sigue una serie de pasos definidos. Desde verificar que el menor cuente con su acta de nacimiento registrada hasta realizar el pago de la tasa y completar la atención en Reniec, es importante revisar cada condición antes de iniciar el trámite para evitar inconvenientes y asegurar que el primer documento de identidad sea emitido correctamente.