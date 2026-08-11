Tramitar el DNI por primera vez para un menor de 17 años es un procedimiento que debe ser realizado por sus padres, representantes legales o tutores ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Contar con este documento resulta indispensable para acreditar oficialmente la identidad del adolescente y facilitar su acceso a distintos servicios y trámites. Aunque la gestión puede generar dudas sobre los requisitos, el pago correspondiente, la documentación que debe presentarse y el lugar al que se debe acudir, el proceso sigue una serie de pasos definidos. Desde verificar que el menor cuente con su acta de nacimiento registrada hasta realizar el pago de la tasa y completar la atención en Reniec, es importante revisar cada condición antes de iniciar el trámite para evitar inconvenientes y asegurar que el primer documento de identidad sea emitido correctamente.

Este trámite presencial es para menores hasta los 16 años que nunca han tenido el DNI, estos son los requisitos:

● Pago de S/16.00 con el código 00647 hasta el 31 de diciembre del 2026 con el CUI registrado en el certificado de nacido vivo, con el acta de nacimiento o el DNI de uno de los padres.

Puedes pagar en: Nuevo canal de pago: Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente.

Luego ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano, Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

¿Tienes una denuncia policial y no lo sabes? Así puedes averiguarlo solo con tu DNI

A través de su plataforma oficial, el Ministerio Público puso a disposición de la ciudadanía un portal web gratuito que permite verificar si una persona registra alguna denuncia policial, ingresando exclusivamente su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería. Según la Fiscalía, este sistema permite conocer detalles de alguna acusación, con el objetivo de tomar las medidas necesarias para la respectiva defensa. De esta manera, para obtener esta información es indispensable seguir estos simples pasos:

-Ingresa al siguiente LINK.

-Digita el número de tu DNI o carné de extranjería.

-Selecciona el año de registro de la denuncia. Si esta se registró antes del 8 de agosto del 2015, debes marcar la casilla de activación.

-Presiona el botón ‘Consultar’.

Requisitos para registrar una denuncia policial

Tener 18 años o más de edad.

Identificarte como denunciante.

Describir los hechos de forma clara y coherente.

Identificar el lugar donde ocurrieron los hechos.

Identificar al presunto responsable de ellos.

Detallar información concreta que permita ser corroborada.

Firmar como denunciante e imprimir tu huella digital.