Reniec anuncia campaña de DNI electrónico gratuito en 25 regiones del Perú. | Foto: Andina
Reniec anuncia campaña de DNI electrónico gratuito en 25 regiones del Perú. | Foto: Andina
Por Redacción EC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una nueva campaña gratuita del DNI electrónico en Lima y otras 24 regiones del Perú. La iniciativa estará vigente hasta el domingo 25 de octubre y está dirigida especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.

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