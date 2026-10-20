El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una nueva campaña gratuita del DNI electrónico en Lima y otras 24 regiones del Perú. La iniciativa estará vigente hasta el domingo 25 de octubre y está dirigida especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.

La campaña forma parte del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028 y comprende 25 regiones del país: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

En Lima Metropolitana, la entidad desplegará módulos itinerantes para la emisión de los DNIe en quince distritos: Ancón, Carabayllo, Chorrillos, Comas, Independencia, Lima, Los Olivos, Lurigancho, Pachacámac, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Santa Rosa, Surquillo y Villa El Salvador.

Reniec anuncia campaña de DNI electrónico gratuito en 25 regiones del Perú. (Foto: Reniec)

Para conocer los lugares donde se desarrollará la campaña y los horarios de atención establecidos por Reniec, haz clic aquí.

Reniec pide a todos los ciudadanos que primer verifiquen el estado de su solicitud de nuevo DNI en este enlace. Una vez que figure que el trámite está al 100%, podrá tramitar el recojo en las sedes.

¿Quiénes podrán acceder a esta campaña gratuita?

Reniec informó que la campaña está dirigida a personas en situación de vulnerabilidad, ciudadanos que afrontan urgencias médicas, adultos mayores y niños y adolescentes en condición de orfandad.

Además de facilitar la obtención del DNI electrónico, las jornadas contemplan trámites vinculados con la identificación y orientación sobre servicios relacionados con los registros civiles.

Reniec anuncia campaña de DNI electrónico gratuito en 25 regiones del Perú. (Foto: Difusión).

¿Para qué sirve el DNI electrónico?

El DNI electrónico incorpora un chip criptográfico que permite acreditar la identidad de su titular y realizar firmas digitales con validez legal. También ofrece mecanismos de seguridad adicionales y facilita el acceso a determinados servicios digitales, lo que contribuye a simplificar gestiones ante entidades públicas y privadas.