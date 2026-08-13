¿Tu firma ha cambiado con el paso de los años o simplemente ya no deseas mantener la que aparece en tu documento? El RENIEC contempla la posibilidad de actualizar esta información registrada en el DNI, siempre que el ciudadano cumpla con las condiciones exigidas para realizar la modificación. La gestión forma parte de los procedimientos destinados a mantener actualizados los datos personales que figuran en el documento de identidad. Para iniciar el proceso, el ciudadano puede revisar las alternativas habilitadas por la entidad y verificar qué modalidad corresponde según su caso. El procedimiento permite conocer previamente las condiciones que deben cumplirse antes de solicitar la modificación de la rúbrica.

¿Qué debo presentar para cambiar mi firma?

Recibo de pago del Banco de la Nación por un monto de S/ 30.00* (por derecho a trámite).

En uno de nuestros centros de atención del Reniec, debe tomarse una foto de manera gratuita (captura en vivo), entregando su recibo de pago impreso. Así mismo, debe firmar el formato de su trámite, el cual le entregará el registrador del Reniec. Si la agencia no contara con el servicio de fotografía gratuita, debe llevar una foto actual, impresa, tamaño pasaporte, sin marco, no porosa, a color, con fondo blanco, de frente, con el rostro y orejas descubiertos, sin sonreír, sin lentes, sin retoques y sin prendas en la cabeza.

Al llenar el formulario, firmar de la nueva forma que desee.

* El pago de la tasa de trámite lo puede realizar en el Banco de la Nación o pago en línea a través de nuestra página web.

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Actualmente, los ciudadanos pueden generar un código de pago único para realizar sus trámites de forma rápida, segura y cómoda, ya sea desde casa o desde cualquier lugar del país con solo tener internet. A continuación, se detalla cómo utilizar esta nueva plataforma y qué gestiones se pueden pagar a través de ella. Por ello, el Reniec puso a disposición la plataforma “Generación de Tickets para pagos de Tasa” (LINK). Su funcionamiento es sencillo y se realiza siguiendo estos pasos:

Ingresa a la web oficial del Reniec. Completa tus datos personales y selecciona el trámite que deseas realizar.

Genera tu código único de 14 dígitos. Este identificador será necesario para efectuar el pago y solo será vigente durante el día de emisión.

Elige tu canal de pago

Yape: Abre la app, entra a “Yapear Servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y busca “Reniec”. Luego ingresa el código generado y confirma la operación.

Agente BCP: Indica al agente el código de pago y el nombre del trámite para realizar la transacción en segundos. Una vez realizado el pago, el sistema valida automáticamente la operación, permitiendo que el trámite se active en cuestión de minutos. Este proceso reduce el riesgo de errores, elimina la necesidad de comprobantes físicos y brinda una experiencia más ágil para los usuarios, según comparte Perú Retail.