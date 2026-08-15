Con la llegada de agosto, el Banco de la Nación puso en marcha el cronograma oficial que ordena los pagos destinados a trabajadores del sector público y pensionistas. Las fechas fueron distribuidas tomando en cuenta la entidad a la que pertenece cada beneficiario y la modalidad prevista para recibir sus ingresos. La medida busca organizar los abonos y evitar inconvenientes al momento de acceder al dinero. Así, miles de servidores estatales pueden conocer con anticipación cuándo estará disponible su remuneración. El calendario se convierte en una herramienta útil para planificar sus gastos durante el mes.

El cronograma comprende a trabajadores de ministerios, gobiernos regionales, universidades y organismos autónomos, entre otras instituciones públicas. Cada grupo cuenta con una fecha determinada para disponer de sus respectivos sueldos a través de la entidad bancaria estatal. Los pensionistas también tienen un calendario específico de acuerdo con el régimen al que pertenecen. De esta manera, los beneficiarios pueden anticipar sus cobros y organizar sus compromisos económicos. La programación busca facilitar el acceso ordenado a los pagos correspondientes a agosto de 2026.

Este el cronograma de pagos por parte del MEF mediante el Banco de la Nación en las fechas establecidas

El pago de las remuneraciones correspondientes a agosto se realizará de manera escalonada, de acuerdo con el cronograma establecido por el Banco de la Nación y el Ministerio de Economía y Finanzas. El primer turno llegará el jueves 20 de agosto para trabajadores de Educación, Presidencia del Consejo de Ministros y Transportes y Comunicaciones. También están incluidos Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia y diversas unidades ejecutoras de los gobiernos regionales. Ese mismo día recibirán sus haberes trabajadores de la Contraloría, Congreso, Agricultura y Riego, y Energía y Minas.

La programación continuará el viernes 21 de agosto con los trabajadores del Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores. El lunes 24 será el turno de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además del Reniec. Finalmente, el martes 25 de agosto se completará el calendario con Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE y otras instituciones. Entre ellas figuran el Fuero Militar Policial, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional.

Los pensionistas deben conocer la fecha de pago para evitar las aglomeraciones en el Banco de la Nación

Agosto llega también con fechas marcadas para los pensionistas de la ONP que reciben sus beneficios a través del Banco de la Nación. El cronograma oficial establece que los primeros en cobrar fueron quienes tienen apellidos comprendidos entre las letras A y C, el lunes 10 de agosto. Un día después, el martes 11, correspondió el turno a los pensionistas con apellidos de la D a la L. La programación continuó el miércoles 12 con los apellidos de la M a la Q. Finalmente, el jueves 13 de agosto, se habilitó el pago para quienes tienen apellidos de la R a la Z.

Para quienes reciben la pensión mediante la modalidad de pago a domicilio, el calendario contempla un periodo más amplio. El reparto de los beneficios comenzó el lunes 17 de agosto y continuará hasta el miércoles 26 del mismo mes. De esta manera, los pensionistas pueden conocer con anticipación cuándo recibirán sus ingresos sin necesidad de acudir personalmente a una agencia bancaria. La programación busca ordenar la entrega de las pensiones y facilitar el acceso de los beneficiarios a sus recursos. Así, el cronograma se convierte en una referencia para organizar los gastos del mes.

Conoce el horario de atención del Banco de la Nación y los canales de operación para los usuarios

En las agencias del Banco de la Nación, la jornada comienza desde las primeras horas de la mañana para atender a sus usuarios. De lunes a viernes, el horario habitual se extiende desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Los sábados, algunas oficinas habilitadas brindan atención entre las 9:15 a. m. y la 1:00 p. m. Sin embargo, los pensionistas cuentan también con alternativas que les permiten realizar operaciones sin acudir a una agencia. La tecnología se ha convertido así en otra vía para acceder a los servicios bancarios.

A través de la App Banco de la Nación y Multired Virtual, los usuarios pueden efectuar determinadas operaciones desde sus dispositivos. A estas opciones se suman los cajeros automáticos y agentes autorizados, que amplían las posibilidades de atención. El banco también precisa que ciertas modificaciones en sus comisiones no alcanzan a las cuentas destinadas a pensionistas ni a los beneficiarios de programas sociales. De esta manera, estos usuarios mantienen condiciones específicas en determinados servicios. La recomendación es verificar siempre los canales y horarios disponibles antes de realizar una operación.

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