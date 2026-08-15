Por Redacción EC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aprobó los lineamientos que permitirán poner en marcha el nuevo Documento Nacional de Identidad digital (DNId). Esta modalidad busca ofrecer a los ciudadanos una alternativa de identificación que podrá obtenerse gratuitamente durante el ejercicio presupuestal 2026. La disposición fue publicada el 31 de julio en el diario oficial El Peruano, mediante una resolución jefatural. Según lo establecido, la implementación debía comenzar progresivamente dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles. La expectativa creció entre los ciudadanos que aguardan conocer esta nueva herramienta digital.