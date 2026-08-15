El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aprobó los lineamientos que permitirán poner en marcha el nuevo Documento Nacional de Identidad digital (DNId). Esta modalidad busca ofrecer a los ciudadanos una alternativa de identificación que podrá obtenerse gratuitamente durante el ejercicio presupuestal 2026. La disposición fue publicada el 31 de julio en el diario oficial El Peruano, mediante una resolución jefatural. Según lo establecido, la implementación debía comenzar progresivamente dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles. La expectativa creció entre los ciudadanos que aguardan conocer esta nueva herramienta digital.

Sin embargo, mientras el calendario avanza, el nuevo documento todavía se encuentra en etapa de desarrollo. Consultado sobre el proceso, Reniec confirmó que el producto aún no está listo para su lanzamiento al público. La institución señaló que, una vez culminado su desarrollo, realizará una presentación oficial para informar sobre su disponibilidad. Por ahora, no existe una fecha definitiva para el inicio de su expedición. Así, el DNId avanza en el papel mientras los ciudadanos esperan conocer cuándo podrán acceder a esta nueva modalidad de identificación.

¿En qué consiste el DNId que le Reniec viene implementando para que los peruanos puedan solicitar?

El DNI digital es aquel que se utiliza la identidad digital desde dispositivos móviles, vinculada a sus servicios de identidad digital e ID Perú. Este permitirá a los ciudadanos llevar su identificación directamente en dispositivos digitales, especialmente desde el teléfono celular. Con esta modalidad, será posible acreditar la identidad tanto al realizar trámites presenciales como durante gestiones virtuales. El documento tendrá el mismo valor legal y eficacia jurídica que el DNI físico y el electrónico. De esta manera, la identificación digital busca facilitar los procedimientos y reducir la necesidad de portar el documento físico. Además, el DNId tendrá la misma fuerza probatoria reconocida para las otras modalidades de identificación oficial. Los ciudadanos podrán utilizarlo para demostrar legalmente quiénes son ante distintas entidades y servicios. Una de sus particularidades es que también permitirá a los titulares acreditar la identidad de sus hijos menores de edad. Así, la nueva herramienta amplía las posibilidades de identificación desde el entorno digital.

El nuevo DNI digital, ¿será reemplazado por el DNI azul o el electrónico que ya se viene usando desde hace tiempo?

La llegada del nuevo DNI digital no significará el retiro de los documentos que actualmente utilizan los peruanos. El DNId convivirá con el tradicional DNI azul y el DNI electrónico, manteniendo vigentes las modalidades existentes. De esta manera, los ciudadanos podrán contar con distintas alternativas para acreditar su identidad. La incorporación del formato digital será, por ahora, un complemento dentro del sistema nacional de identificación. Según la resolución, esta modalidad tendrá un carácter transitorio mientras se concreta su puesta en funcionamiento. Reniec deberá avanzar en la implementación de la infraestructura tecnológica y operativa necesaria para garantizar su funcionamiento. El proceso contempla una etapa de despliegue progresivo antes de su consolidación. Mientras tanto, los documentos físicos y electrónicos continuarán siendo válidos para los ciudadanos.

¿Qué sucede con la seguridad, autenticidad e integridad de los datos que corresponden a los ciudadanos?

La llegada del DNI digital no supondrá el final de los documentos que los peruanos utilizan actualmente para identificarse. El DNId coexistirá con el DNI azul y el DNI electrónico, por lo que las modalidades vigentes mantendrán su validez. Su incorporación será progresiva y tendrá inicialmente un carácter transitorio. Mientras tanto, Reniec continuará implementando la infraestructura tecnológica y operativa necesaria para poner en marcha el nuevo sistema. Los lineamientos fueron sustentados por la Subdirección de Servicios de Certificación Digital de la Dirección de Certificación y Servicios Digitales de Reniec. Esta unidad técnica propuso aprobar las disposiciones que permitirán desarrollar la nueva modalidad de identificación. También recomendó que su emisión sea gratuita durante la etapa transitoria de implementación. Así, el DNId comienza a tomar forma mientras Reniec prepara las condiciones para su funcionamiento.

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