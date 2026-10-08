La primera fecha de BTS en Lima terminó este miércoles con una masiva salida de asistentes del Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Minutos después de concluido el concierto, las calles alrededor del recinto comenzaron a concentrar a miles de personas que buscaban dirigirse hacia sus viviendas, mientras el tránsito vehicular registraba una fuerte congestión.

Durante el recorrido realizado por El Comercio, se observó que varios asistentes tenían dificultades para identificar qué ruta debían tomar para salir de los alrededores del estadio y continuar su viaje. La concentración de personas, las calles cerradas y los cambios en la circulación hicieron más complejo el desplazamiento en algunos sectores.

En la avenida Amézaga, uno de los puntos utilizados para descongestionar la salida, inicialmente se restringió el tránsito y se habilitó espacio para el desplazamiento de los peatones. Posteriormente, esta disposición se amplió para facilitar la salida ordenada de los asistentes.

El movimiento se mantuvo acompañado por la presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), personal de serenazgo y agentes de la policía canina, que permanecieron desplegados en distintos puntos para resguardar a los asistentes y controlar el flujo de personas.

La primera fecha de BTS en Lima terminó este miércoles con una masiva salida de asistentes. Foto: Joel Alonzo / GEC.

La falta de señalización complicó la orientación desde la mañana

Las dificultades para orientarse no comenzaron con la salida. Desde las primeras horas del miércoles, miles de seguidores de BTS llegaron a los exteriores de San Marcos para asistir al primero de los tres conciertos programados en Lima.

A las 8 a.m. comenzó el ingreso por la puerta 1 de quienes tenían acceso a la prueba de sonido. El flujo continuó durante la mañana, mientras en otros sectores del perímetro se mantenían largas filas de asistentes.

El Comercio recorrió durante la mañana las rutas entre los diferentes accesos y constató dificultades para identificar con claridad el camino hacia algunas puertas destinadas a las distintas zonas del estadio. En determinados tramos, especialmente alrededor de la avenida Amézaga, la señalización no resultaba suficiente para orientar a quienes buscaban llegar a sus respectivos ingresos.

Parte de esta dificultad estuvo relacionada con las restricciones de circulación y las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, que mantienen cerrados algunos sectores de la avenida Amézaga. Varias asistentes tuvieron que consultar al personal de serenazgo para identificar cómo continuar hacia sus puertas.

La situación también generó oportunidades para servicios informales de transporte. Durante el recorrido, El Comercio observó motocicletas y otros vehículos que ofrecían trasladar a las asistentes hasta puntos próximos a sus accesos, pese a las restricciones establecidas en el perímetro del recinto.

Las filas se extendieron por distintos puntos del perímetro y estuvieron acompañadas por vendedores y emprendimientos dirigidos a las fans. Foto: Joel Alonzo / GEC.

Colas, reventa y comercio alrededor del estadio

La jornada comenzó con una fuerte presencia de público en los alrededores de la universidad. Las filas se extendieron por distintos puntos del perímetro y estuvieron acompañadas por vendedores y emprendimientos dirigidos a las fans.

El Comercio encontró personas que ofrecían espacios en las filas por montos de entre S/40 y S/60. También se observó la presencia de revendedores que ofrecían entradas para distintas zonas del estadio, con precios que llegaban a varios miles de soles.

Durante la mañana, la PNP intervino a uno de los revendedores en los exteriores de San Marcos luego de que, según lo observado en el lugar, ingresara reiteradamente a una de las filas y generara desorden entre las asistentes.

El movimiento comercial tampoco se limitó a la venta de entradas. Alrededor del campus se instalaron puestos de comida, productos alusivos a BTS, maquillaje y peinado. Algunas de las asistentes habían llegado desde diferentes regiones del país y desde el extranjero para participar en las tres fechas del grupo surcoreano.

El despliegue de vendedores también generó intervenciones del personal de fiscalización municipal, principalmente en sectores de la avenida Colonial. En algunos momentos se produjeron enfrentamientos entre comerciantes y agentes municipales durante el retiro de puestos que ocupaban espacios destinados al tránsito.

Uno de los principales retos después del concierto fue el traslado de las miles de personas que abandonaron el estadio casi simultáneamente. Foto: Joel Alonzo / GEC.

Un operativo con más de 1.000 agentes por fecha

Para las tres fechas de BTS, programadas para este miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre, las autoridades anunciaron un amplio operativo de seguridad y transporte. En conjunto, los conciertos tienen una asistencia proyectada de alrededor de 150.000 personas.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó sobre el despliegue de más de 1.000 agentes por cada fecha. A ellos se sumaron efectivos de la PNP, personal de serenazgo y otras instituciones involucradas en el control de los exteriores del recinto.

El operativo contempló además restricciones vehiculares en distintos tramos de las avenidas que rodean San Marcos. El objetivo fue generar un perímetro de seguridad y facilitar tanto el ingreso como la salida del público.

La producción incorporó para estas fechas las puertas 3 y 8 como accesos adicionales, ubicadas hacia las avenidas Universitaria y Colonial, respectivamente. Estas también forman parte del esquema de salida para evitar que todo el público se concentre en un único sector.

180 buses para el retorno de los asistentes

Uno de los principales retos después del concierto fue el traslado de las miles de personas que abandonaron el estadio casi simultáneamente.

La recomendación para los asistentes es dirigirse hacia los puntos establecidos para el transporte público y evitar intentar salir en vehículos particulares por las inmediaciones del estadio. Foto: Joel Alonzo / GEC.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) amplió de 80 a 180 los buses previstos para cada una de las tres fechas. En total, participan 17 empresas de transporte con servicios dirigidos hacia Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y el Callao.

Además, en el cruce de las avenidas Universitaria y Mariano Cornejo se habilitaron servicios hacia zonas como Pueblo Libre, Miraflores y Villa María del Triunfo. A esta oferta se sumaron buses del Corredor Rojo, desde la avenida Universitaria, con recorrido por la avenida La Marina hacia Ate.

La recomendación para los asistentes es dirigirse hacia los puntos establecidos para el transporte público y evitar intentar salir en vehículos particulares por las inmediaciones del estadio, donde la concentración de personas y las restricciones de tránsito pueden prolongar el desplazamiento.

La incorporación de las puertas 3 y 8 al plan de salida busca precisamente distribuir el flujo de asistentes y reducir la concentración de personas en un solo sector.

Vecinos de UV3 cuestionan el impacto de los conciertos

Mientras miles de fans abandonaban San Marcos, los vecinos de las zonas aledañas también expresaron su preocupación por el impacto que generan los conciertos.

Aún quedan dos fechas: el viernes 9 y sábado 10 de octubre. Foto: Joel Alonzo / GEC.

Jorge Chau, presidente de la asociación de vecinos de la Unidad Vecinal 3 (UV3), sostuvo que los residentes han tenido dificultades por la presencia masiva de asistentes y vendedores en las calles próximas a sus viviendas.

“La Unidad Vecinal número tres ha sido invadida por miles y miles de personas, ambulantes, comercio informal de todo, hasta de comida”, señaló Chau durante una conversación con El Comercio.

El dirigente afirmó que las veredas de la zona, destinadas al tránsito peatonal de los residentes, se han visto reducidas por la presencia de comercio ambulatorio y la circulación de asistentes. También expresó preocupación por la seguridad durante las jornadas de concierto y por la posibilidad de que estas situaciones se repitan en las dos fechas restantes.

Chau cuestionó, además, que la asociación de vecinos no haya participado en las coordinaciones previas para la organización del operativo. “Nunca hemos sido convocados”, afirmó.

El presidente de la asociación propuso como una de las medidas inmediatas la instalación de barandas en los ingresos de la unidad vecinal para restringir el paso de personas ajenas a la zona y mantener despejados los accesos de los residentes.

La concentración de personas, las calles cerradas y los cambios en la circulación hicieron más complejo el desplazamiento en algunos sectores. Foto: Joel Alonzo / GEC.

Sobre el ruido generado por los conciertos, Chau sostuvo que en anteriores eventos el volumen habría generado molestias a los vecinos. En el caso de BTS, indicó que esperarán a conocer los niveles registrados durante las presentaciones para evaluar el impacto de esta primera fecha.

La primera presentación de BTS en San Marcos deja así dos escenarios distintos: dentro del estadio, miles de fans participaron del esperado regreso del grupo surcoreano a Lima; en los alrededores, la jornada estuvo marcada por largas esperas, comercio, restricciones de tránsito y dificultades de orientación que volvieron a hacerse visibles durante la salida.

Aún quedan dos fechas: el viernes 9 y sábado 10 de octubre. Para ambas jornadas, las autoridades deberán repetir el operativo de seguridad y transporte, mientras los vecinos de las zonas aledañas esperan que las medidas permitan reducir el impacto sobre sus calles y accesos.