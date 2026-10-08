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Resumen

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La salida de miles de asistentes generó congestión. Foto: Joel Alonzo / GEC.
La salida de miles de asistentes generó congestión. Foto: Joel Alonzo / GEC.
Por Diego Aquino Pedraza

La primera fecha de BTS en Lima terminó este miércoles con una masiva salida de asistentes del Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Minutos después de concluido el concierto, las calles alrededor del recinto comenzaron a concentrar a miles de personas que buscaban dirigirse hacia sus viviendas, mientras el tránsito vehicular registraba una fuerte congestión.

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