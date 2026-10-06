Actualmente, las bandas e idols más populares de Corea del Sur se han convertido en referentes de la industria musical a nivel mundial. De hecho, grupos como BTS, BLACKPINK, Stray Kids y TWICE, junto con solistas como IU y G-Dragon, han llevado el K-pop a escenarios internacionales y consolidado la presencia de la cultura surcoreana en distintos países. En ese sentido, Latinoamérica no ha sido ajena a la ola coreana, conocida principalmente como Hallyu, que ha llevado a muchos seguidores a cantar, bailar e incluso vestir como sus artistas favoritos, adoptando algunos elementos de la cultura asiática. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES SON LOS ARTISTAS COREANOS MÁS INFLUYENTES EN LATINOAMÉRICA?

Según la Encuesta Mundial del Hallyu 2025, elaborada por KOFICE, BTS encabezó con el 15,4 % de las menciones la lista de figuras más influyentes de la cultura popular surcoreana. En segundo lugar se ubicó la creadora de contenido Chingu Amiga, con el 5,9 %, en una categoría que fue incorporada por primera vez este año. Así, estos artistas asiáticos dejaron atrás en el ranking a Lee Minho, quien obtuvo el 4,7 % de las menciones, seguido por Jungkook, con el 4,0 %, y Cha Eun-woo, con el 2,6 %.

El informe hizo énfasis en la creciente popularidad de la influencer en Latinoamérica, particularmente en México, país donde el Hallyu ha fortalecido su presencia durante los últimos años. En tanto, el estudio confirmó que BTS mantiene el liderazgo entre las figuras favoritas, con el 33,7 % de las preferencias, seguido por BLACKPINK, con el 15,2 %. Por consiguiente, BTS y Lee Minho continúan conservando sus posiciones como los favoritos frente al año anterior y encabezaron las preferencias entre los distintos grupos de edad y género del mundo, conforme comparte Milenio.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE QUE APLICARÁ LA MUNICIPALIDAD DE LIMA DURANTE LOS CONCIERTOS DE BTS EN EL ESTADIO SAN MARCOS?

A través de una nota de prensa, la Municipalidad de Lima informó que, en el marco de los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos, programados para el 7, 9 y 10 de octubre, dispuso una serie de medidas a favor de los asistentes. Durante una reunión con las principales representantes del fandom de la agrupación coreana y gerencias municipales, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que desplegará alrededor de 1 000 agentes en cada fecha de concierto para reforzar la seguridad, movilidad, fiscalización, atención de emergencias, limpieza y orden en los espacios públicos.

Asimismo, el burgomaestre indicó que se realizarán operativos contra el comercio ambulatorio y la venta irregular de entradas, en coordinación con Indecopi. En cuanto al transporte, señaló que se coordina con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) la implementación de medidas destinadas a facilitar el desplazamiento de los espectadores al finalizar el espectáculo. “Ya se ha coordinado con el presidente de ATU, David Hernández, para que la movilidad esté garantizada y haya transporte para las personas”, dijo Reggiardo.