Galadriel, la perrita de cinco años que fue encontrada amarrada a un poste en una calle del Callao, con diferentes problemas de salud, se recupera gracias a los cuidados y tratamientos veterinarios que recibió en las últimas semanas, luego de que El Comercio diera a conocer su caso el pasado 2 de septiembre.

Tras ser rescatada, ‘Gala’, quien fue abandonada en circunstancias que se desconocen, no caminaba, se arrastraba para movilizarse y no controlaba sus esfínteres.

El traumatólogo veterinario que la atendió en un primer momento concluyó que la perrita no tenía nada roto en su interior, y por ello sugirió que la revise un neurólogo. Tras pasar por consulta, el profesional ordenó una resonancia magnética para ‘Gala’, la cual fue cubierta gracias al apoyo de personas de buen corazón que conocieron su caso y realizaron sus donaciones.

Luego de revisar los resultados del estudio, el médico concluyó que ‘Gala’ necesita realizar terapia física para que siga recuperándose. La buena noticia es que, gracias a los cuidados que recibió desde que fue rescatada, la perrita actualmente ya camina – aunque con dificultades - y no se arrastra para movilizarse.

El veterinario autorizó que se le corte el pelo a Gala, pero todavía no se le puede bañar debido a un problema en la zona cervical | Foto: Incondicional

Madeleine Trujillo, fundadora de la asociación Incondicional, expresó su satisfacción por la evolución del estado de salud de ‘Gala’. No obstante, admitió que todavía se necesita recursos para cubrir la terapia física, los medicamentos, las vitaminas y los pañales que la perrita requiere, así como los gastos veterinarios previos pendientes de pago.

“Lo que logramos recaudar gracias a la publicación de El Comercio fue destinado prácticamente a cubrir la resonancia magnética. Hemos tenido que seguir buscando recursos para cubrir sus traslados a la veterinaria, alimentación, vitaminas y medicamentos para controlar el dolor y la inflamación que le produce la anomalía que tiene en la zona cervical”, mencionó.

Asimismo, explicó que ‘Gala’ todavía presenta algunas limitaciones físicas, debido a que dos de sus patas - la delantera izquierda y la trasera derecha - no le funcionan de forma correcta, lo que le hace perder el equilibrio y caerse.

'Gala' sigue necesitando el apoyo de todos para que su recuperación siga por buen camino | Foto: Incondicional

“Pero algo que nos emociona muchísimo es que se levanta y vuelve a intentarlo. No se deja vencer”, acotó la fundadora de Incondicional.

Si deseas colaborar económicamente para los gastos de recuperación de ‘Gala’, puedes transferir montos por Yape o Plin al número 991 327 869 .

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