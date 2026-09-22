PJ otorga tenencia de su hija a Valentina Álvarez y ordena entrega a Sifuentes. Foto: ANDINA/Difusión
PJ otorga tenencia de su hija a Valentina Álvarez y ordena entrega a Sifuentes. Foto: ANDINA/Difusión
Por Redacción EC

El Cuarto Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte la medida cautelar presentada por Valentina Álvarez y le otorgó la tenencia y custodia de su menor hija. Como parte de la resolución, el Poder Judicial ordenó al escultor Luis Ángel Sifuentes Gonzales, conocido como “Mamanka”, cumplir con la entrega de la niña.

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