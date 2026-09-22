El Cuarto Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte la medida cautelar presentada por Valentina Álvarez y le otorgó la tenencia y custodia de su menor hija. Como parte de la resolución, el Poder Judicial ordenó al escultor Luis Ángel Sifuentes Gonzales, conocido como “Mamanka”, cumplir con la entrega de la niña.

La decisión fue adoptada dentro del proceso de tenencia iniciado contra Sifuentes, luego de que fueran remitidos a la Fiscalía de Familia de Lima los informes sociales y las evaluaciones psicológicas correspondientes a la menor de seis años.

Según informó el Poder Judicial, la documentación relacionada con la situación de la niña fue remitida al Ministerio Público, que emitió el dictamen correspondiente antes de que el juzgado resolviera la medida cautelar.

Con base en estos elementos, el Cuarto Juzgado de Familia declaró fundada en parte la solicitud presentada por Álvarez y dispuso que la menor quede bajo su tenencia y custodia.

El Poder Judicial también precisó que el proceso de tenencia es independiente de la investigación penal que se sigue contra Sifuentes por otros hechos.

Fiscalía investiga a Luis Sifuentes por presuntos delitos

De manera paralela, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima investiga a Luis Sifuentes por los presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual, en agravio de una ciudadana colombiana.

De acuerdo con la investigación fiscal, Sifuentes habría abusado sexualmente de la víctima en Colombia en 2019, cuando ella tenía 14 años. Posteriormente, según la hipótesis fiscal, la habría captado y trasladado a Lima, donde presuntamente habría sido sometida a actos de explotación sexual.

Luis Sifuentes es investigado por presuntos delitos de trata de personas agravada y explotación sexual. (Foto: Captura / Cuarto Poder)

Como parte de las diligencias, la Fiscalía dispuso una entrevista única en cámara Gesell como prueba anticipada, además de pericias fonéticas y la transcripción de audios, entre otras actuaciones.

La víctima recibe atención de la Unidad Distrital de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (Udavit), mediante un equipo multidisciplinario conformado por un abogado, una trabajadora social y un psicólogo.

Las diligencias se desarrollan en coordinación con la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas (Divintrap) de la Policía Nacional, con el objetivo de esclarecer los hechos e identificar a otras posibles víctimas.

El 14 de setiembre también se presentó un requerimiento de prueba anticipada, actualmente tramitado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.

¿Qué había informado el MIMP sobre la menor?

Antes de la decisión judicial, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mara Seminario, informó que la hija de la joven colombiana se encontraba en la Unidad de Protección Especial (UPE) Lima, donde especialistas evaluaban su situación.

“La Unidad de Protección Especial está tramitando el proceso de desprotección familiar de la niña, la niña no vive con su mamá, vive con el escultor”, señaló la ministra en radio Exitosa.

Seminario indicó además que la menor había pasado una noche en la UPE y que se estaban realizando los trámites correspondientes para evaluar su entrega a su madre.

La titular del MIMP agregó que los especialistas de la UPE realizan evaluaciones a la niña, mientras que el sector mantiene el acompañamiento psicológico y la asesoría legal a la madre.

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