La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (Equipo 1) consiguió que se dicte 9 meses de impedimento de salida del país contra el escultor Luis Sifuentes, conocido como “Mamanka”.

Como se recuerda, el artista es investigado por los presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual en agravio de una ciudadana de nacionalidad colombiana.

La fiscal provincial Evelyn Taboada De la Cruz consiguió acreditar la vinculación del supuesto agresor con los hechos.

El Ministerio Público, en conjunto con la Unidad Distrital de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT) viene brindando atención multidisciplinaria y especializada a la víctima, por hechos ocurridos desde que tenía 14 años.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (Equipo 1) consiguió que se dicte 9 meses de impedimento de salida del país al escultor Luis Sifuentes, investigado por los presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual… pic.twitter.com/thj2uY0YMU — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 18, 2026

Según la investigación fiscal, Luis Sifuentes habría abusado sexualmente de la agraviada en Colombia en 2019, cuando ella tenía 14 años. Posteriormente, la habría captado y trasladado a Lima, donde presuntamente habría sido sometida a actos de explotación sexual.

El Ministerio Público también dispuso que la víctima brinde su declaración mediante una entrevista única en cámara Gesell, con el objetivo de que su testimonio sea incorporado como prueba anticipada ante un eventual juicio oral.

Asimismo, se realizarán pericias fonéticas y la transcripción de audios de contenido incriminatorio, entre otras diligencias, que buscan establecer la plena identificación de otras posibles víctimas y determinar otros hechos delictivos.

Además, la Unidad de Protección Especial (UPE) CUAL del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) dispuso que la hija de 6 años del escultor dejara el domicilio de su padre y fuera trasladada, provisionalmente, a sus instalaciones.