Luis Sifuentes es investigado por presuntos delitos de trata de personas agravada y explotación sexual. (Foto: Captura / Cuarto Poder)
Luis Sifuentes es investigado por presuntos delitos de trata de personas agravada y explotación sexual. (Foto: Captura / Cuarto Poder)
Por Redacción EC

La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (Equipo 1) consiguió que se dicte 9 meses de impedimento de salida del país contra el escultor Luis Sifuentes, conocido como “Mamanka”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.