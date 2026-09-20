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Resumen

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Julio Chávez (Acción Popular), Diego López (Podemos), Adolfo Mattos (Avanza País) y Peter Jaime (Renovación Popular) son las principales candidaturas en San Martín de Porres.
Julio Chávez (Acción Popular), Diego López (Podemos), Adolfo Mattos (Avanza País) y Peter Jaime (Renovación Popular) son las principales candidaturas en San Martín de Porres.
Por Martin Hidalgo

En San Martín de Porres, uno de los distritos más grandes de Lima, las demandas principales son la seguridad ciudadana y las pistas y veredas. Pero la campaña ha avanzado centrada en ataques en críticas a la actual gestión municipal.

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