En San Martín de Porres, uno de los distritos más grandes de Lima, las demandas principales son la seguridad ciudadana y las pistas y veredas. Pero la campaña ha avanzado centrada en ataques en críticas a la actual gestión municipal.

En lo que respecta a las críticas, estas provienen incluso de Peter Jaime, de Renovación Popular, el partido del actual alcalde Hernán Sifuentes. Al respecto, Sifuentes aseguró que los candidatos demuestran su falta de experiencia. “Un candidato quiere construir una comisaría en una huaca, y otro quiere construir cinco piscinas olímpicas cuando las prioridades en el distrito son otras. Están demostrando que no conocen las prioridades ni las competencias del cargo”, dijo.

Otro patrón son los antecedentes de los candidatos. Jaime reporta denuncias policiales de su esposa, en el 2011 y el 2015, por supuesta violencia familiar. El Comercio reveló que el exalcalde Julio Chávez cuenta con un historial de 19 investigaciones fiscales que, según dijo, “la mayoría son absurdas”.

Vecinos piden reforzar seguridad ciudadana. Foto: GEC. / Cesar Grados

Mientras que Adolfo Mattos fue denunciado, en el 2016, por un caso de abuso sexual, aunque este fue archivado. Entre los rostros nuevos está Diego López, quien indicó que, en el 2019, fue absuelto de la denuncia de presunto abuso sexual, la cual calificó de “calumniosa por parte de familiares con intereses por temas hereditarios”.

—Demandas —

Las vecinas Rosario Espinoza y María Gutiérrez coincidieron en que esperan propuestas de seguridad con mayor presencia de serenos. También pidieron continuar las obras para mejorar las pistas y veredas en varias zonas del distrito.