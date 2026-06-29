Chofer de empresa Nor Lima fue baleado por falsos pasajeros durante recorrido en SMP. (Foto: GEC)
Chofer de empresa Nor Lima fue baleado por falsos pasajeros durante recorrido en SMP. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Un conductor de la empresa de transportes Nor Lima resultó gravemente herido la madrugada de este lunes tras ser atacado a balazos mientras conducía una cúster por la avenida Pacasmayo, en el distrito de San Martín de Porres. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde permanece internada y, según confirmaron sus familiares, su estado de salud es estable.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.