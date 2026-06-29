Un conductor de la empresa de transportes Nor Lima resultó gravemente herido la madrugada de este lunes tras ser atacado a balazos mientras conducía una cúster por la avenida Pacasmayo, en el distrito de San Martín de Porres. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde permanece internada y, según confirmaron sus familiares, su estado de salud es estable.

De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos abordaron la unidad de transporte haciéndose pasar por pasajeros. Cuando la cúster circulaba frente al instituto educativo Technology, ambos dispararon contra el conductor y luego escaparon con rumbo desconocido.

Ataque armado contra conductor de transporte público deja un herido en San Martín de Porres. (Foto: GEC)

El agraviado fue identificado como Juper Orbezo Rodríguez, padre de un niño de seis años. Según sus familiares, desde hace dos años trabaja como conductor en la empresa Nor Lima junto a su esposa, quien se desempeña como cobradora de la misma unidad. Tras el atentado, la mujer pidió justicia para su pareja.

Orbezo Rodríguez recibió dos impactos de bala, uno a la altura de la cadera y otro en el abdomen. Tras el ataque, fue auxiliado y trasladado en un vehículo particular al Hospital Cayetano Heredia para recibir atención médica.

Chofer de Nor Lima recibe dos disparos en presunto atentado contra empresa de transportes. (Foto: GEC)

Hasta el lugar del atentado llegaron agentes de la Comisaría de Sol de Oro y peritos de Criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes e inspeccionaron la unidad de transporte público para recoger evidencias.

Aunque la esposa de la víctima indicó que desconoce si la empresa o el conductor habían recibido amenazas, la Policía Nacional no descarta que el ataque esté relacionado con redes de extorsión y cobro de cupos. Según la información preliminar, este sería el tercer atentado que afecta a la empresa de transportes Nor Lima.

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.