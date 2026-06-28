Centro Histórico de Lima fue reabierto al tránsito vehicular. (Foto: Andina)
Centro Histórico de Lima fue reabierto al tránsito vehicular. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que, desde las 00:00 horas de este domingo 28 de junio, quedó levantada la restricción temporal del tránsito vehicular en el Centro Histórico de la capital.

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