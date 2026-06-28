La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que, desde las 00:00 horas de este domingo 28 de junio, quedó levantada la restricción temporal del tránsito vehicular en el Centro Histórico de la capital.

A través de un comunicado, la comuna indicó que la decisión fue adoptada “a fin de favorecer el normal desarrollo de las actividades turísticas, culturales, comerciales, religiosas, gastronómicas y recreativas en el Centro Histórico de Lima”, luego de la evaluación de las medidas de seguridad implementadas durante la jornada del sábado.

Asimismo, precisó que el levantamiento de la restricción alcanza al perímetro comprendido por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, así como los jirones Paruro, Amazonas y el contorno del río Rímac.

Comunicado Municipalidad de Lima.

La municipalidad señaló que la decisión responde a que “la movilización principal del sábado 27 de junio se desarrolló con presencia policial, desplazamientos controlados y acciones de resguardo en puntos estratégicos de la ciudad”.

No obstante, aclaró que dentro del Centro Histórico “se mantendrán las acciones puntuales que pueda adoptar la Policía Nacional del Perú, conforme a sus competencias, por razones de seguridad, orden público y transitabilidad”.

Finalmente, la comuna recordó que el Centro Histórico de Lima fue declarado desde 2023 una zona intangible para marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas, y advirtió que, si se convocan nuevas movilizaciones en este sector, “volverá a tomar estas medidas que son drásticas y severas pero que solo buscan proteger nuestra ciudad y la tranquilidad de los limeños”.