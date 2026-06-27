La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó que El Niño costero se extendería hasta el verano de 2027 y mantendrá una intensidad fuerte, con mayor probabilidad, hasta octubre de este año. Ante este escenario, el organismo decidió mantener el estado de “alerta de El Niño costero”.

Según el Comunicado Oficial N.° 12 del Enfen, para la región Niño 1+2 —que comprende el mar frente a las costas del norte y centro del Perú— el evento disminuiría de fuerte a moderado en noviembre. Sin embargo, para el periodo comprendido entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 se prevé nuevamente una magnitud fuerte o moderada.

El Niño costero continuaría hasta 2027 con intensidad fuerte, advierte el Enfen. (Foto: Andina)

Asimismo, el organismo proyectó que El Niño en la región Niño 3.4, correspondiente al Pacífico ecuatorial central, se iniciaría este mes de junio y se prolongaría hasta el verano de 2027. De acuerdo con las estimaciones, alcanzaría una intensidad fuerte entre agosto de este año y febrero de 2027, para luego mantenerse entre fuerte y moderada durante la temporada estival.

En cuanto a las condiciones climáticas, el Enfen prevé que entre julio y setiembre las temperaturas del aire en toda la costa permanezcan por encima de sus valores normales. Además, se espera una mayor probabilidad de precipitaciones entre normales y superiores a lo habitual en la costa norte, acompañadas por episodios de lluvias localizadas.

Respecto a la situación hidrológica, el organismo indicó que los caudales de los ríos de la vertiente del Pacífico se mantendrían dentro de sus rangos habituales, pese a la continuidad del fenómeno.

En el ámbito pesquero, el Enfen estimó que la anchoveta continuará desplazándose hacia zonas más cercanas al litoral y a mayores profundidades debido al incremento de la temperatura del mar. Asimismo, proyectó una mayor presencia de especies asociadas a aguas cálidas, como samasa, ayamarca y sierra, además del ingreso de túnidos y peces picudos, propios de aguas oceánicas.

Enfen mantiene alerta por El Niño costero y advierte que persistirá hasta 2027. (Foto: Andina)

Frente a este panorama, la comisión recomendó a las autoridades incorporar los escenarios de riesgo contenidos en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales para fortalecer las acciones de prevención y preparación ante la próxima temporada de lluvias, prevista entre setiembre de 2026 y abril de 2027.

Finalmente, exhortó tanto a las instituciones públicas como a la ciudadanía a mantenerse informadas únicamente a través de los reportes oficiales emitidos por el Enfen y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), con el fin de adoptar oportunamente las medidas necesarias para reducir el riesgo de desastres.

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