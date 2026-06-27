Enfen prevé que El Niño costero se prolongue hasta el verano de 2027 y mantiene estado de alerta. (Foto: Andina)
Enfen prevé que El Niño costero se prolongue hasta el verano de 2027 y mantiene estado de alerta. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó que El Niño costero se extendería hasta el verano de 2027 y mantendrá una intensidad fuerte, con mayor probabilidad, hasta octubre de este año. Ante este escenario, el organismo decidió mantener el estado de “alerta de El Niño costero”.

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