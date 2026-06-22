Las regiones del centro y sur del Perú enfrentarán un marcado descenso de la temperatura nocturna entre el martes 23 y el jueves 25 de junio, según una alerta de nivel naranja emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a adoptar medidas preventivas para proteger su salud frente a las condiciones extremas de frío.

De acuerdo con el aviso meteorológico, el fenómeno tendrá una intensidad de moderada a fuerte y afectará principalmente a zonas altoandinas de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna. La alerta estará vigente durante 71 horas, desde las 00:00 horas del martes 23 hasta las 23:59 horas del jueves 25 de junio.

Indeci recomienda proteger a niños y adultos mayores ante ola de frío en la sierra. (Foto: Andina)

El Senamhi informó que durante este periodo se registrarán noches más frías de lo habitual, acompañadas de ráfagas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora, escasa nubosidad e incremento de la temperatura durante el día. Estas condiciones favorecerán una mayor pérdida de calor durante las noches y madrugadas.

Para el martes 23 de junio, se prevén temperaturas mínimas entre -1 °C y -9 °C en localidades ubicadas por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, en sectores de la sierra sur situados sobre los 4.000 metros de altitud, los termómetros podrían descender hasta los -19 °C.

El miércoles 24 de junio, las temperaturas mínimas oscilarían entre -1 °C y -5 °C en la sierra centro y entre -1 °C y -9 °C en la sierra sur. En las zonas más elevadas, ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, se esperan valores cercanos a los -20 °C.

El reporte meteorológico también advierte que algunas áreas altoandinas podrían alcanzar temperaturas extremas próximas a los -21 °C, situación que incrementa el riesgo para las poblaciones más expuestas, especialmente en comunidades rurales donde las condiciones climáticas suelen ser más severas.

Frente a este panorama, el Indeci recomendó evitar cambios bruscos de temperatura y proteger adecuadamente las vías respiratorias. Entre las principales medidas de prevención figura cubrir la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

Emiten alerta naranja por frío intenso en zonas altoandinas del centro y sur del Perú. (Foto: Andina)

La entidad también aconsejó utilizar prendas de abrigo como chompas, casacas, guantes y gorros, además de prestar especial atención a niños y adultos mayores, considerados los grupos más vulnerables frente a las bajas temperaturas. Asimismo, indicó que cualquier persona con síntomas de infección respiratoria debe acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano.

En materia de alimentación, el Indeci sugirió consumir bebidas calientes y mantener una dieta rica en frutas, verduras frescas, azúcares y grasas que contribuyan a mejorar la resistencia del organismo al frío. También recomendó almacenar agua potable y alimentos en lugares seguros como medida de preparación ante posibles contingencias.

Acciones del COEN frente altas temperaturas

El organismo informó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el monitoreo permanente de las regiones comprendidas en la alerta y coordina acciones con autoridades regionales y locales para evaluar los efectos del fenómeno meteorológico durante los próximos días.