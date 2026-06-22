Temperaturas caerán hasta -21 °C en regiones andinas, advierte el Senamhi. (Foto: Andina)
Temperaturas caerán hasta -21 °C en regiones andinas, advierte el Senamhi. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las regiones del centro y sur del Perú enfrentarán un marcado descenso de la temperatura nocturna entre el martes 23 y el jueves 25 de junio, según una alerta de nivel naranja emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a adoptar medidas preventivas para proteger su salud frente a las condiciones extremas de frío.

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