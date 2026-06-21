El invierno 2026, que comenzó oficialmente este 21 de junio, estará marcado por temperaturas inusualmente altas en Lima y otras regiones del país debido a la influencia del Fenómeno El Niño Costero, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Según explicó Javier Chong, especialista de la institución, la capital registrará valores térmicos hasta cinco grados por encima de los promedios históricos para esta época del año, considerada tradicionalmente la más fría.

“ Actualmente, estamos presentando temperaturas de hasta cinco grados por encima de lo normal en promedio en Lima Metropolitana. Esas serían las temperaturas que se esperan en esta temporada de invierno. Es un invierno anómalamente cálido”, señaló en declaraciones a RPP.

Invierno 2026 tendrá temperaturas hasta cinco grados por encima de lo normal, según Senamhi. (Foto: Andina)

De acuerdo con las proyecciones del Senamhi, en Lima Oeste las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 23 °C, mientras que en Lima Este podrían alcanzar entre 16 °C y 27 °C durante los próximos meses.

Pese a las temperaturas elevadas, el organismo precisó que el invierno mantendrá algunas de sus características habituales. Entre ellas figuran la presencia de neblinas y lloviznas durante las noches y primeras horas de la mañana, especialmente en localidades de la costa centro y sur. No obstante, se espera una mayor frecuencia de brillo solar, principalmente al mediodía y durante las tardes.

Efecto de El Niño Costero

El especialista explicó que las condiciones cálidas responden al calentamiento anómalo de la temperatura superficial del mar frente al litoral peruano, asociado al desarrollo del Fenómeno El Niño Costero.

El Niño Costero marcará un invierno más cálido de lo habitual en gran parte del país. (Foto: Andina)

La advertencia coincide con las últimas proyecciones de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), que mantiene vigente la alerta por El Niño Costero. El organismo estima que el fenómeno alcanzará una intensidad fuerte entre junio y septiembre de este año y que sus efectos podrían prolongarse hasta el verano de 2027, aunque con una magnitud que posteriormente descendería de fuerte a moderada.

Panorama en la sierra y la selva

El Senamhi informó que en la región andina predominarán temperaturas diurnas entre normales y superiores a lo normal, especialmente en la vertiente occidental. Sin embargo, continuarán registrándose heladas meteorológicas en zonas ubicadas por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, como ocurre habitualmente durante esta estación.

En la Amazonía, en tanto, se prevén temperaturas entre normales y superiores a los valores climatológicos, aunque persistirán los friajes característicos del invierno.

Alerta se extendería hasta 2027

Además del impacto sobre las temperaturas, el ENFEN advirtió que El Niño Costero ya está generando alteraciones en el ecosistema marino, incluyendo cambios en la distribución de especies como la anchoveta del stock norte-centro. También se monitorean posibles efectos sobre los recursos hídricos de la vertiente del Pacífico, aunque las proyecciones actuales apuntan a que los caudales se mantendrían dentro de rangos normales.

Las autoridades continúan evaluando la evolución del fenómeno climático, considerado uno de los principales factores que condicionarán las condiciones meteorológicas del país durante los próximos meses.