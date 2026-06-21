Resumen

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Lima registraría hasta 27 °C durante el invierno 2026, alerta el Senamhi. (Foto: Andina)
Lima registraría hasta 27 °C durante el invierno 2026, alerta el Senamhi. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El invierno 2026, que comenzó oficialmente este 21 de junio, estará marcado por temperaturas inusualmente altas en Lima y otras regiones del país debido a la influencia del Fenómeno El Niño Costero, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

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