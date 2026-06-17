Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Uno de los pulmones verdes de Lima cuenta con una historia que quizás pocos conocen. Descubre los comienzos de este parque, que actualmente se encuentra cerrado por uns serie de obras que preocupan a especialistas y vecinos.
Uno de los pulmones verdes de Lima cuenta con una historia que quizás pocos conocen. Descubre los comienzos de este parque, que actualmente se encuentra cerrado por uns serie de obras que preocupan a especialistas y vecinos.
/ Julio Reaño /GEC
Por Pierina Denegri Davies

Hay espacios que parecen haber estado allí siempre. El Campo de Marte es uno de ellos. Miles de limeños lo recorrían cada semana para hacer deporte, pasear con sus mascotas, asistir a ferias o simplemente descansar bajo la sombra de sus frondosos árboles. Sus más de 100 mil metros cuadrados de áreas verdes lo han convertido en uno de los parques más reconocibles de la ciudad. Sin embargo, detrás de sus senderos, monumentos y jardines existe una historia más extensa de lo que muchos imaginan.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.