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Resumen

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Hay una tradición que Londres y Miami dominan mejor que casi nadie: la del lugar donde la cena no termina cuando llega la cuenta. Annabel’s, Sexy Fish, Cipriani —todos operan bajo la misma lógica: buena cocina como primer acto de una noche que tiene más capítulos. Sátiro, que ocupa el local que era de Lima 27, en San Isidro, es la versión local más seria de ese modelo.

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