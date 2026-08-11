El día esperado por fin llegó. Luego de semanas de intensa votación y competencia, esta noche tendrá lugar la ceremonia de los Premios Somos, galardón de El Comercio que reconoce a los protagonistas de nuestra siempre activa y cambiante gastronomía. En su cuarta edición, se premiará al mejor chifa y al mejor huarique, a la pollería favorita y al mejor restaurante peruano en el extranjero, a bartenders y creadores de contenido vinculados a nuestra culinaria, y así muchos rubros más que dan forma a nuestra escena.

Son en total 37 las categorías que se definieron mediante el voto de la gente; es decir, con tu voto. Porque desde su primer año, los Premios Somos nacieron como una forma de conectar con nuestros lectores y escuchar sus voces respecto a la cocina peruana y su gran diversidad, democratizando una práctica inherente a nuestra sociedad.

Además de las categorías de voto popular, hay otras seis que han sido elegidas por un jurado de expertos: Hirka Roca Rey, Paola Miglio, Laura Graner, Luis Martín Alzamora, Nora Sugobono, Marissa Chiappe y Pierina Denegri se han encargado de evaluar, deliberar y decidir a los finalistas y ganadores de rubros especiales como Mejor Servicio de Sala, Cocinera del Año, Cocinero del Año, Mejor Nuevo Restaurante, Restaurante del Año, y el Premio a la Trayectoria Bernardo Roca Rey.

Adicionalmente, se entregará un galardón especial denominado La Receta de mi Abuela, con una ganadora elegida entre varias postulaciones que llegaron a la redacción de la revista tras una exitosa convocatoria. Estamos seguros de que será un premio que los conmoverá.

Conozca a los ganadores

La revelación de ganadores se actualizará minuto a minuto, desde las 8 p.m., en nuestra web y en nuestras redes sociales (Facebook e Instagram). Además de ello, podrás encontrar la información ampliada en la edición impresa de mañana miércoles y no puedes perderte el número especial de la revista Somos de este sábado: una guía completa y exhaustiva con todos los nominados y ganadores de esta gran fiesta de nuestra cocina. Ve, lee y prueba a los grandes triunfadores de esta noche. Les prometemos que no se arrepentirán.