Conoce a los nominados a los Premios Somos. (Foto: GEC)
Conoce a los nominados a los Premios Somos. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Las votaciones para los Premios Somos 2026 cerraron el 26 de julio tras una exitosa convocatoria que movilizó a miles de de nuestros lectores, quienes eligieron a sus favoritos en las 37 categorías anunciadas este año. Y tras una larga espera, los ganadores se revelarán esta semana.

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