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Resumen

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Los Premios Somos son los premios gastronómicos del diario "El Comercio". (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
Los Premios Somos son los premios gastronómicos del diario "El Comercio". (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
Por Melvyn Arce Ruiz

La cuarta edición de los Premios Somos ya tiene fecha confirmada para dar a conocer a sus ganadores. La ceremonia de premiación del certamen gastronómico del diario El Comercio se llevará a cabo el martes 11 de agosto de 2026 en las instalaciones del Museo Pedro de Osma, ubicado en el distrito de Barranco. En este evento se revelarán los resultados de las votaciones realizadas durante el proceso de selección de este año.

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