La cuarta edición de los Premios Somos ya tiene fecha confirmada para dar a conocer a sus ganadores. La ceremonia de premiación del certamen gastronómico del diario El Comercio se llevará a cabo el martes 11 de agosto de 2026 en las instalaciones del Museo Pedro de Osma, ubicado en el distrito de Barranco. En este evento se revelarán los resultados de las votaciones realizadas durante el proceso de selección de este año.

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Esta entrega del galardón, que se realiza de manera consecutiva desde el año 2023, cuenta con un total de 37 categorías elegidas mediante la votación directa del público. El periodo de votaciones para los lectores estuvo abierto desde el 27 de mayo hasta el 26 de julio de 2026, periodo en el que se registraron más de 28 mil votos. La estructura del certamen permite que los usuarios elijan a sus establecimientos y propuestas preferidas dentro de la oferta culinaria local.

Entre las 37 categorías sometidas al voto del público destacan rubros como Mejor pollería, Mejor chifa, Mejores sánguches, Mejor huarique, Mejor restaurante coreano y Mejor restaurante peruano en el extranjero. A través de este mecanismo de participación, la audiencia reconoce el vínculo y la preferencia construidos con restaurantes, cafeterías, huariques y bares a lo largo del año.

Por otro lado, la edición 2026 incluye cinco categorías evaluadas por un jurado especializado: Mejor restaurante, Mejor cocinero, Mejor cocinera, Mejor nuevo restaurante y Mejor servicio en sala, además de un reconocimiento a la trayectoria. Las categorías del jurado buscan distinguir la consistencia de un proyecto, su evolución, el liderazgo y el impacto en la escena local. El panel evaluador está conformado por Marissa Chiappe, Hirka Roca Rey, Paola Miglio, Laura Graner, Luis Martín Alzamora, Nora Sugobono y Pierina Denegri, profesionales con experiencia en el seguimiento del sector gastronómico.