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VIII Festival Cafesazo Peruano este 29 y 30 de agosto. (Foto: Difusión)
VIII Festival Cafesazo Peruano este 29 y 30 de agosto. (Foto: Difusión)
Por Norka Peralta Liñán

Café peruano de especialidad, competencias de baristas, degustaciones gratuitas y más de 150 expositores tomarán la Concha Acústica del Campo de Marte, en Jesús María, donde se desarrollará la octava edición del Festival Cafesazo Peruano el sábado 29 y domingo 30 de agosto.

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