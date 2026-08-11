Café peruano de especialidad, competencias de baristas, degustaciones gratuitas y más de 150 expositores tomarán la Concha Acústica del Campo de Marte, en Jesús María, donde se desarrollará la octava edición del Festival Cafesazo Peruano el sábado 29 y domingo 30 de agosto.

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En el marco del Día del Café Peruano, que se celebra cada cuarto viernes de agosto, este festival se ha convertido en uno de los encuentros más esperados por los amantes del café. Con ingreso libre, su programación reúne a destacados productores, cafeterías de especialidad, tostadores, baristas, marcas y emprendimientos gastronómicos de diversas regiones del país.

Será la segunda vez que el encuentro se realice en Jesús María, un distrito donde la escena de café de especialidad ha ido creciendo en los últimos años. Esta vez, sin embargo, el festival se mudará a uno de los espacios más emblemáticos de Lima: la Concha Acústica del Campo de Marte.

La sede ofrece mayor capacidad y mejores condiciones para albergar competencias de alcance nacional e internacional, con escenario central, pantallas y un sistema de circuito cerrado que permitirá seguir las presentaciones desde distintos puntos del recinto.

Festival Cafesazo Peruano es de ingreso libre. (Foto: Difusión)

El crecimiento del festival también se reflejará en el número de participantes. Esta edición reunirá 154 stands, frente a los 104 que participaron en agosto de 2025. Detrás de ese aumento está la incorporación de nuevas marcas y la expansión de las comunidades que productores, cafeterías, tostadores y otros emprendimientos han construido alrededor del café peruano.

“El Festival Cafesazo Peruano nació para que todas las comunidades alrededor del café peruano puedan encontrarse en un mismo lugar. Queremos que las personas conozcan a los productores, descubran nuevas cafeterías y tostadurías, aprendan a preparar café y celebren que somos un país cafetero”, señala Omar Moreno Leveau, conocido como El Cafeteador y organizador del evento.

Affogatos, coffee tonics y café gratis

Quienes lleguen con ganas de probar café tendrán varias opciones. Durante los dos días del festival se repartirán gratuitamente 3.000 coffee tonics, preparados con el apoyo de Lean Ice, y 1.000 affogatos, en colaboración con Cream and Co. y Rollos de Papel.

Las primeras personas en llegar también podrán recibir café frío o caliente y paletas artesanales de café. Para acceder a algunas de estas degustaciones será necesario registrarse previamente en la página web del Festival Cafesazo Peruano.

El evento ofrecerá degustaciones gratuitas. (Foto: Difusión)

Más allá de las degustaciones, el recorrido permitirá probar distintas formas de beber café. Habrá stands especializados en filtrados, cold brew, espresso y bebidas de autor, además de una barra de filtrados a cargo de reconocidos baristas peruanos. Allí también se podrán degustar cafés de países invitados como Bolivia, Ecuador y Colombia.

Y el café no se quedará únicamente dentro de las tazas. La comunidad runner volverá a ser parte del festival con un trote social organizado junto con Amateur Café, cuyo recorrido culminará en la Concha Acústica del Campo de Marte. La actividad busca unir dos comunidades que han ido encontrando cada vez más puntos en común: la del deporte y la del café de especialidad.

Dos campeonatos con viajes a Japón y México

Por primera vez, el Festival Cafesazo Peruano albergará durante un mismo fin de semana las finales de dos importantes competencias para baristas.

El sábado 29 se disputará la final del Coffee Brewing Tournament Perú 2026, competencia de preparación de café filtrado bajo un formato de enfrentamientos uno contra uno. El campeón ganará un viaje a Japón para fortalecer su formación en la industria del café.

El domingo 30 se realizará la final del Campeonato Nacional de AeroPress, con la participación de 27 competidores, entre ellos 15 representantes de distintas regiones. El ganador viajará a México para representar al Perú en la competencia internacional.

El cafesazo se realizará en Jesús María. (Foto: Difusión)

La final del Campeonato Nacional de AeroPress es el resultado de cinco torneos regionales desarrollados en Trujillo, en La Libertad; Pichanaki, en Junín; Huamanga, en Ayacucho; Comas, en Lima; y Juliaca, en Puno. Estas fechas impulsaron la participación de baristas procedentes de ciudades donde las comunidades cafeteras vienen creciendo.

El jurado de la final estará liderado por Junior Zanabria (bicampeón nacional de catadores) y contará con la participación de la jueza internacional Nara Byun, de Japón, y los jueces nacionales serán Alex Rodas (Moali Laboratorio de café), Gracia Briceño (Mamaquilla Tostaduría), Carlos Paulsen (Peruvian Coffee Lab) y Herber Huamaní (campeón nacional de filtrados 2025), entre otros reconocidos profesionales de la industria del café peruano.

El ganador recibirá, además del viaje, un molino Comandante y una AeroPress metálica. La competencia cuenta con el respaldo de la Escuela Peruana del Café, Puku Puku, Café Candelaria, Café Cometa y Darna.

Cafés de distintas regiones del Perú

La octava edición reunirá a alrededor de 25 productores de cafés del Perú, quienes podrán presentar directamente sus cafés y explicar al público sus variedades, procesos y lugares de origen.

Entre los participantes se encuentran destacados productores como Miguel Padilla (Cajamarca), Raúl Mamani (Puno) y Wilson Sucaticona (Puno), así como las marcas Bruno Coffee (Junín), Fundo Paraíso (Huancavelica), Ayni Aprocaesa (Cusco), Coffee Luz (Cajamarca), Café Don Rey (Cajamarca), Café Chicago (Perené) y Camargo Coffee Company, Chacra D’ Dago, Epoesha y La Villa Más Rica, de Villa Rica.

También estarán presentes Tika Coffee, Dao High Coffee, Fortunato Coffee, Micro Origin, Santa Estela, Runakuna Coffee Roasters, Violet Roastery Lab, Varietale, Moali y Cate Tasting Room, entre otras marcas y tostadurías.

Festival Cafesazo Peruano busca dar a conocer el valor del café peruano. (Foto: Difusión)

La oferta de cafeterías incluirá propuestas de Lima y otras ciudades, como Café Comadre (Pueblo Libre), Armache (Los Olivos), Nodos (Pueblo Libre), Artidoro Rodríguez (Miraflores), Huella y Aroma (San Borja), La Combi Brew Bar (Cusco), Elevaria (Trujillo), Franqueza (San Miguel), Ka Coffee (Magdalena), Café Gianfranco (San Isidro), Ursa (Miraflores), Cream and Co. (Centro de Lima), Chawan (San Borja), Cordillera 27 (Pueblo Libre), Imperial Coffee (Surco), Abisinia Co (Pueblo Libre), Café Salvador (Villa El Salvador) y Homies Café (San Juan de Lurigancho), entre otras.

También habrá espacios de formación como la Escuela Peruana del Café, así como de equipamientos como Casa Cafeína. Los campeones nacionales Jhon Jiménez (campeón nacional de catadores 2025), Herber Huamaní (campeón nacional de filtrados 2025) y Walter Jesús Vela (ganador del I Campeonato Nacional de Coffee in Good Spirits) tendrán sus propios stands para compartir sus propuestas y cafés con el público.

Talleres para aprender sobre café

La Escuelita Cafesazo ampliará su programación con talleres dirigidos tanto a consumidores que empiezan a descubrir el café de especialidad como a personas con conocimientos más avanzados.

Durante las mañanas se desarrollarán sesiones especializadas de cata, tostado y preparación. A lo largo de ambos días también se dictarán talleres para aprender a reconocer un buen café, elegir granos, preparar café en casa y utilizar diferentes métodos de extracción.

Habrá finales de barismo en el evento. (Foto: Difusión)

También habrá un espacio dedicado al té peruano, con la participación de Brice Ccama Puma, de Madre Térra Huyro Organic, integrante de una familia dedicada a la producción de té y que actualmente desarrolla cultivos de Camellia sinensis (matcha) en Huyro, Cusco.

Panes, postres y gastronomía con café

El patio gastronómico reunirá propuestas dulces y saladas, varias de ellas elaboradas con café. Participarán el chef Sergio Pérez Luna, con panes artesanales; El Argentino, con

chorizos; D’Antuan, con pastelería francesa; El Puntito Dulce, con dulces y postres peruanos; y pizzas de Siete Diablitos, de Cusco.

También habrá panes de masa madre y salsas elaborados con café, helados y paletas artesanales, postres limeños de Dulcería Romerito, bocaditos de inspiración oriental y otros emprendimientos.

Las marcas Ukaw y Renacer Chocolatier estarán presentes con chocolates peruanos, mientras que diferentes expositores ofrecerán bebidas, productos artesanales, accesorios, libros y artículos inspirados en la cultura cafetera.

Compromiso ambiental y premios

Como parte de su enfoque sostenible, el festival utilizará vasos y productos compostables y contará con tachos diferenciados para su recolección, en alianza con Rollos de Papel. Asimismo, se desarrollarán activaciones sobre consumo responsable y manejo adecuado de residuos a cargo de Wildlife Conservation Society (WCS).

Esta es la octava edición del evento. (Foto: Difusión)

El festival también reforzará su programación cultural con danzas y presentaciones de folclore de distintas regiones del país. Los artistas plásticos Boofer y Jimeco desarrollarán intervenciones inspiradas en el café peruano, entre ellas un mural que será elaborado durante el evento.

La programación se completa con actividades y juegos para niños, estacionamiento para bicicletas y espacios adecuados para asistir con mascotas. El festival será nuevamente pet friendly.

Por solo S/1, los asistentes podrán tentar suerte por una máquina de espresso Gaggia Classic E24, que será rifada durante el evento gracias a Casa Cafeína. También habrá premios y dinámicas especiales organizadas por los expositores y auspiciadores.

Y para quienes quieran declarar su amor por el café peruano, volverán las bodas simbólicas: el público podrá “casarse” con su pareja o con el café e intercambiar un anillo elaborado con granito de café. También habrá plantas de café a la venta.