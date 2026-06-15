Hace unas semanas vi Michael, la película biográfica de Michael Jackson y debo admitir que, aunque conocía su historia, me impresionó ver en pantalla grande la dinámica que tenía con su padre. Más allá del talento extraordinario que lo convirtió en el Rey del Pop, el filme muestra a un niño que crece bajo una presión constante, donde destacar no era una opción, sino una obligación.

Mientras veías esas escenas, no pude evitar preguntarme cuántas veces hemos escuchado historias similares sin cuestionarlas realmente. Porque cuando pensamos en Michael Jackson solemos relacionarlo al éxito, los récords y la fama, pero rara vez nos detenemos a reflexionar sobre el costo emocional que pudo haber detrás de una relación paternal tan cuestionable.

Y es que, como bien explicó la psicóloga Alejandra Horna, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) a Somos, esto ocurre porque como sociedad tendemos a medir el éxito por lo que se ve: los logros, el reconocimiento, el dinero y los aplausos. Además, cuando el resultado es tan extraordinario, nos resulta más fácil caer en la narrativa de que “el fin justifica los medios”.

Sin embargo, el éxito externo no siempre es sinónimo de bienestar emocional. Una persona puede alcanzar niveles extraordinarios de reconocimiento y, al mismo tiempo, sentirse profundamente insegura, insuficiente o convencida de que solo vale por lo que logra. Cuando romantizamos historias de este tipo, corremos el riesgo de ignorar una realidad: ¿qué pasa con un niño que crece sintiendo que el amor, el orgullo o la aprobación de su padre dependen de su desempeño?

Y aunque el caso del cantante de ‘Thriller’ parezca lejano, la realidad es que esta dinámica está mucho más cerca de lo que creemos. Está presente en el niño que es presionado a cumplir el sueño deportivo de su padre, en la adolescente obligada a seguir una carrera por pura expectativa familiar o en el pequeño que descubre, a la fuerza, que los elogios solo llegan con el éxito y desaparecen con el error.

Cuando el amor depende del éxito

Detrás de un padre que celebra los logros, pero que se muestra distante frente al fracaso, suele haber algo más complejo que una serie de altas expectativas o un simple deseo de que le vaya bien. Como aseguró la experta, muchas veces entran en juego inseguridades no resueltas, creencias rígidas sobre el valor personal y heridas de la propia crianza que nunca fueron procesadas. Incluso pueden existir rasgos narcisistas, donde el hijo funciona como una extensión del ego parental y sus logros se convierten en la fuente de validación para el adulto.

El riesgo aparece cuando esas expectativas comienzan a pesar más que la identidad del niño. Y es que bajo la idea de que “quiero que tenga las oportunidades que yo no tuve”, algunos padres dejan de ver a sus hijos como personas con deseos, límites, necesidades y un mundo interno propio para convertirlos en una suerte de “proyecto familiar”, el cual está encargado de concretar los sueños pendientes.

“El problema no es querer que tenga oportunidades, sino asumir que debe recorrer exactamente el camino que el padre considera correcto. Esa presión dañina impone una meta sin considerar qué siente, qué necesita, qué desea o qué le cuesta al niño o adolescente”, señaló Carolina Dianderas, psicóloga y docente de Psicología de la Universidad Católica San Pablo (UCSP).

Cuando los elogios aparecen solo después de un logro, muchos niños aprenden que su valor depende de lo que consiguen, no de quiénes son.

Cuando a esta exigencia se suma una crianza basada en la “mano dura” y el “te lo digo por tu bien” sin suficiente contención afectiva, las consecuencias pueden ser aún más profundas. Según José Chávez, psicólogo de Sanitas Consultorios Médicos, muchos niños crecen sintiendo que cada logro es una prueba de su valor personal y que el fracaso amenaza el vínculo con los demás. En lugar de desarrollar confianza, aprenden a vivir desde la supervivencia emocional, buscando demostrar constantemente que son dignos de amor.

Y lo paradójico es que estas heridas puede aparecer incluso en hogares donde sí existe cariño, presencia y cuidado. De hecho, la psicóloga Eliana Roque, de la oficina de Bienestar Estudiantil de CERTUS, advirtió que un padre puede amar profundamente a su hijo y, aun así, generar sufrimiento a través de expectativas desmedidas. Porque, en temas de crianza, las buenas intenciones no siempre coinciden con la experiencia emocional de quien las recibe.

El niño que aprende que tiene que ganarse el amor

Lo cierto es que no toda exigencia es perjudicial. De hecho, los niños necesitan límites, guía y, sobre todo, padres que confíen en sus capacidades. Sin embargo, la diferencia entre una exigencia saludable y una destructiva no está en cuánto se espera del niño, sino en el mensaje que recibe mientras intenta cumplir esas expectativas.

“Un padre puede corregir errores, pedir esfuerzo e incluso exigir disciplina sin que su hijo sienta que está en juego su valor personal. La exigencia saludable acompaña, orienta y corrige sin humillar ni retirar el afecto. El niño puede equivocarse, fracasar o no alcanzar una meta y aun así sentirse querido. Sabe que una mala nota, una derrota deportiva o un error no modifican el vínculo con sus padres”, recalcó Kate Eshleman, psicóloga de Cleveland Clinic.

La situación cambia cuando el reconocimiento, la atención o el cariño aparecen únicamente después del éxito. Cuando el error provoca vergüenza, indiferencia o rechazo, el niño empieza a interpretar que el amor no es algo estable, sino algo que debe ganarse. En otras palabras, deja de percibirse valioso por quién es y comienza a medir su valor por lo que logra.

Y es que—según César Ruiz de Somocurcio, neuroeducador y autor del libro “La singularidad del cerebro adolescente” —el cerebro infantil va registrando estas experiencias como reglas implícitas sobre cómo funcionan las relaciones. Con el tiempo, la asociación entre afecto y rendimiento se vuelve cada vez más profunda, hasta el punto de que el error puede sentirse como una amenaza y el fracaso como una posible pérdida de amor.

Por fuera, muchas veces esto niños parecen ejemplares. Cumplen con todo, se esfuerzan y rara vez generan problemas. Pero por dentro ocurre algo más profundo. “Para sobrevivir en un entorno donde hay que ser fuerte, exitoso y no defraudar, el niño suele aprender a esconder ciertas emociones, por lo que el miedo, la tristeza y la rabia dejan de tener espacio. Entonces sonríe cuando está asustado, aparenta seguridad cuando se siente insuficiente y sigue avanzando cuando en realidad necesita detenerse”, sostuvo Emely Silverio, psicóloga y docente de UARM.

Con frecuencia, este costo emocional empieza a hacerse visible tanto física como conductualmente. En la infancia, algunos niños desarrollan dolores de estómago sin una causa médica, insomnio, irritabilidad o berrinches aparentemente desproporcionados. Otros muestran un perfeccionismo extremo que les impide tolerar cualquier error. También puede ocurrir lo contrario: que se bloqueen por completo frente a tareas o desafíos porque el miedo a fallar resulta demasiado grande.

Mientras que en la adolescencia puede aparecer: ansiedad, depresión o niveles de autoexigencia que rozan lo patológico. En otros casos, el agotamiento emocional adopta la forma de rebeldía, apatía o desinterés. Lo paradójico es que incluso cuando alcanzan aquello que se esperaba de ellos, muchos jóvenes son incapaces de disfrutarlo, ya que la voz crítica que han internalizado siempre les recuerda que podrían haber hecho más y que todavía no son suficientes.

Muchos adultos que hoy luchan con el perfeccionismo o la sensación de no ser suficientes fueron niños que aprendieron de sus padres que el reconocimiento llegaba solo cuando destacaban.

Sin embargo, cuando estas señales aparecen, no siempre encuentran un entorno dispuesto a reconocerlas. Dianderas recalcó que el otro progenitor e incluso la familia cercana también cumplen un papel decisivo. Aunque a veces no ejercen directamente la presión, pueden contribuir a mantenerla mediante el silencio, las justificaciones o la minimización del sufrimiento del niño.

Para la psicóloga, frases como “tu papá es así”, “lo hace por tu bien” o “algún día se lo agradecerá”, suelen presentarse como intentos de tranquilizar, pero muchas veces transmiten otro mensaje: que el dolor emocional del niño importa menos que los resultados que se espera obtener.

Y esa puede ser una de las heridas más profundas, porque además de aprender que debe ganarse el amor, aprende que su sufrimiento no merece ser escuchado.

Cuando la exigencia se convierte en una voz interior

En la adultez, quienes crecieron bajo una exigencia constante suelen alcanzar todo aquello que la sociedad considera como éxito. Sin embargo, detrás de ese reconocimiento suele esconderse una persistente sensación de insuficiencia.

“Desde muy pequeños aprendieron a vincular su valor personal con sus logros. Y cuando el afecto se condiciona al rendimiento, el éxito nunca alcanza para llenar el vacío emocional, porque lo que realmente buscan no es el reconocimiento en sí, sino la certeza de que son merecedores de amor”, refirió Alejandra Horna.

Por eso, cada meta alcanzada ofrece apenas un alivio momentáneo: en cuanto se cumple, la mente ya está saltando a la siguiente, reactivando la sensación de que siempre hay algo más que demostrar. De hecho, esta es una dinámica que explica por qué muchas personas altamente exitosas conviven con el síndrome del impostor: aunque acumulen reconocimientos, sienten que deben seguir probando su valor y temen que, en cualquier momento, alguien descubra que no son tan capaces como aparentan.

Esta herida suele manifestarse en el trabajo a través del perfeccionismo, la dificultad para delegar, la hipersensibilidad a la crítica y el agotamiento crónico. Mientras que en el plano afectivo, se traduce en una búsqueda constante de aprobación o, por el contrario, en la desconfianza ante el amor incondicional. En ambos escenarios; sin embargo, persiste el mismo obstáculo: la incapacidad de creer que se les puede querer simplemente por quienes son.

Aunque las manifestaciones varían, las respuestas comparten la misma raíz. Mientras algunos se vuelven adictos al logro y persiguen metas para calmar la ansiedad, otros colapsan tras años de sobreexigencia. Para la especialista de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), al final, ambas reacciones son un intento por lidiar con la sensación de insuficiencia.

Impulsar a un hijo no significa exigir perfección. La diferencia está en que sepa que seguirá siendo valioso incluso cuando falle.

“Esta herida es mucho más invisible que cualquier logro. Muchas de estas personas llegan a la adultez sin una autoestima sólida ni identidad propia: les cuesta descansar sin sentirse inútiles, disfrutar sin culpa o equivocarse sin amenazar su valor. Además, se les dificulta construir vínculos seguros porque aprendieron que el amor se condiciona al rendimiento. Así, aunque por fuera parezcan exitosas, por dentro viven desconectadas de sí mismas y atrapadas en la necesidad de demostrar. Quizás la pérdida más dolorosa sea esa: la incapacidad de sentirse suficientes tal como son”.

Cómo sanar la herida paterna

Para quienes sientes que su vida ha sido una carrera para complacer a un fantasma del pasado, el primer paso hacia la sanación—según Horna—es reconocer que el valor personal y el rendimiento no son la misma cosa.

Un ejercicio útil para lograrlo consiste en identificar cuándo aparece esa voz interna que dice “no eres suficiente” o “podrías haberlo hecho mejor”, y preguntarse: ¿de quién es esta voz realmente? Porque muchas veces esa crítica interna tiene la voz y el tono del padre o la madre que exigía. Identificarla como algo externo que fue internalizado —y no como una verdad propia— ya es un avance importante.

En ese proceso también ayuda plantearse una interrogante incómoda: ¿Quién sería yo si mañana dejara de destacar en lo que todos me reconocen? Aunque la respuesta rara vez surge de inmediato, el vacío que genera revela cuánto del amor propio sigue condicionado al desempeño. Por eso, parte del trabajo consiste en redescubrir virtudes que existen más allá de los logros: la honestidad, la sensibilidad, la empatía o la capacidad de construir vínculos genuinos.

Aprender a equivocarse forma parte de ese mismo camino. Aunque es un proceso gradual, implica exponerse poco a poco al error y comprobar que las consecuencias temidas no siempre ocurren: el mundo no se acaba, el afecto de quienes nos rodean no desaparece y el respeto propio puede seguir intacto, aunque algo salga mal.

Ahora bien, ¿es necesario enfrentar a los padres para cerrar esa historia? Aunque la confrontación suele vincularse con la liberación emocional, la realidad es más compleja. Según la psicóloga Mary Castro, de la Clínica Ricardo Palma, la sanación no siempre requiere de una conversación pendiente ni una ruptura definitiva; en muchos casos, el cambio más profundo ocurre lejos del otro y más cerca de uno mismo.

No todas las personas necesitan recorrer el mismo camino. Algunas encuentran alivio al hablar sobre lo vivido, otras al establecer límites más claros, y algunas optan por tomar distancia cuando la relación sigue siendo fuente de dolor. Sin embargo, la sanación no depende de que el padre reconozca el daño causado o esté dispuesto a reparar el vínculo.

Al final, el verdadero cierre ocurre cuando la persona revisa las creencias que heredó, redefine su valor más allá de la aprobación ajena y aprende, por primera vez, a relacionarse consigo misma desde la compasión.