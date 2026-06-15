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Detrás de algunos éxitos extraordinarios pueden esconderse infancias marcadas por la presión, las expectativas y el miedo a decepcionar. En imagen: Michael Jackson y su padre, Joseph Jackson. (Foto: Agencias)
Detrás de algunos éxitos extraordinarios pueden esconderse infancias marcadas por la presión, las expectativas y el miedo a decepcionar. En imagen: Michael Jackson y su padre, Joseph Jackson. (Foto: Agencias)
Por Milenka Duarte

Hace unas semanas vi Michael, la película biográfica de Michael Jackson y debo admitir que, aunque conocía su historia, me impresionó ver en pantalla grande la dinámica que tenía con su padre. Más allá del talento extraordinario que lo convirtió en el Rey del Pop, el filme muestra a un niño que crece bajo una presión constante, donde destacar no era una opción, sino una obligación.

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