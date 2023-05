Actualmente, por todas partes escuchamos o vemos que se habla sobre el amor propio y su importancia, lo cual creo que es sumamente necesario el generar consciencia y difusión sobre este valioso tema, especialmente, por el impacto de las redes sociales en la salud mental de millones de personal alrededor del mundo. Sin embargo, es fundamental que comprendamos que, este no se logra de la noche a la mañana, sino que implica un proceso de aprendizaje a nivel personal, el cual involucra una serie de factores que debemos ir trabajando y desarrollando con el paso del tiempo, como la autoaceptación.

Sin duda, al consolidar nuestra capacidad de autoaceptación, estamos sumando a nuestro crecimiento personal orientado hacia el bienestar, pues al existir cierta armonía entre nosotros y quienes somos, esto nos permite encontrar una paz interior, pues de alguna u otra manera, aprendemos a abrazar nuestras fortalezas, pero también nuestras oportunidades de mejora y todo aquello que nosotros visualizamos como una debilidad o defecto, lo cual facilita el poder enfrentarnos a la vida de una manera más positiva y saludable.

Desde luego, esto guarda relación con lo que planteaba el psicólogo y fundador de la psicología analítica, Carl Jung quien, a través de su teoría de los arquetipos, en donde desarrolló una propuesta enfocada en la individuación, la cual es un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal que requiere de la aceptación de todos los aspectos de uno mismo. Específicamente, el habló sobre la sombra como esa parte oscura y desconocida de la personalidad, la cual contiene aspectos reprimidos o negados por uno mismo, motivo por el cual, la autoaceptación sería esa capacidad para explorar y reconocerlos, permitiéndonos ser más conscientes de nuestra totalidad sin juzgarnos.

Debemos aprender a tener una mayor autocompasión, pues la manera en la que nos hablamos repercute en nuestra capacidad de autoaceptación.

¿Cómo podemos desarrollar la autoaceptación?

Autocompasión

Desde que somos pequeños, nuestros padres nos enseñan a tratar bien a los demás y; sobre todo, aprender a aceptar la las personas como son; no obstante, muy poco se difunde y se enseña sobre la autocompasión. Definitivamente, este es un pilar más que suma a nuestro desarrollo personal, pues al reconocer nuestro dolor, estrés, frustraciones y una infinidad de emociones abrumadoras, aprendemos a aceptarnos sin juzgarnos, permitiéndonos sentir y validar nuestras emociones. No cabe duda que, tenemos que aprender a tratarnos con respeto y mayor compresión, básicamente, como nos relacionaríamos con un amigo que está enfrentándose a una situación difícil, por ello, es muy necesario cultivar un lenguaje interno que apunte hacia la autocompasión, el cual nos permita darnos cuenta cómo nos estamos hablando.

Introspección

En efecto, creo que uno no puede aceptar algo de lo que no es consciente o no conoce, motivo por el que debemos emplear la introspección o la autorreflexión como herramienta para desarrollar en primer lugar, nuestro autoconocimiento, el cual nos permite ahondar en nuestras fortalezas, valores, pensamientos, emociones, debilitades, etc. Una vez que aprendamos a conocernos, en definitiva, será más fácil aceptar y abrazar tanto lo bueno como lo malo. Ciertamente, cuando tenemos la oportunidad de sumergirnos en nuestras emociones sin emitir ningún tipo de juicio, podemos ser más comprensivos y autocompasivos, por ende, autoaceptarnos sobre todas las cosas.

Sin comparaciones

Probablemente, este sea un hábito poco saludable que solemos adoptar la gran mayoría, pues a diario estamos expuestos no solo a través de las redes sociales, sino por medio de las diversas formas de interacción interpersonal que tenemos, a estarnos comparando constantemente con el resto. Si bien las personas de nuestro entorno pueden ser un ejemplo e influir significativamente en nosotros, no podemos permitir que nuestro valor personal esté permanentemente condicionado al querer ser o tener lo de alguien más para sentirnos plenos. Por esta razón, considero que es muy importante centrarnos más en aquellos aspectos que nos aportan autenticidad, es decir, tener una perspectiva más objetiva de nuestras propias cualidades, las cuales podemos descubrir por medio del autoconocimiento.

Atención plena

También conocida como mindfulness, esta es una herramienta muy importante y necesaria en este proceso constante de autoaceptación, pues al estar presentes y conscientes sobre nuestros pensamientos, emociones y sensaciones físicas, nos permite conectar con nuestro ser interior y reconocer todo lo que este implica, aceptando nuestras emociones sin ningún tipo de juicio o crítica. Por supuesto, la atención plena nos ayuda a mejorar nuestra autorregulación emocional, puesto que al ser más conscientes sobre todo lo que estamos experimentando, también nos permite reaccionar de forma menos impulsiva y automática, que lo único que nos genera es malestar y un estancamiento en nuestro desarrollo personal.

Por último, siempre debemos recordar que, el desarrollo personal y todo lo que esto representa es un proceso que lleva tiempo, esfuerzo y compromiso por nuestra parte. Además, hay que tener presente que, no se trata de ser perfectos, pues la vida y nosotros estamos en constante cambio, los cuales pueden repercutir en nuestro bienestar; sin embargo, depende de nosotros cómo gestionamos estos cambios y cómo vamos aplicando día a día lo que hemos ido ganando y fortaleciendo. Lo más importante es que de forma progresiva trabajemos en ser más amables con nosotros mismos y todos los puntos importantes que nos conducen a la autoaceptación.

Milenka Duarte es periodista y psicóloga por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.