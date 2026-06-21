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Un artículo a propósito del Día del Padre. (Ilustración: Giovanni Tazza)
Un artículo a propósito del Día del Padre. (Ilustración: Giovanni Tazza)
/ Ilustración: Giovanni Tazza
Por Jorge Paredes Laos

Hasta hace unas décadas, el modelo de paternidad estaba definido más por la autoridad y la fuerza que por el cuidado. El padre era el héroe o el guerrero que proveía recursos para el sostenimiento de la familia. Era, en pocas palabras, la encarnación de un jefe o patriarca. Su figura inspiraba respeto, pero también temor. Hoy ese paradigma, sin haber desaparecido del todo, ha dado paso a otras formas propositivas de paternidad, asociadas con roles que antes se creían exclusivos de la madre: la crianza, el afecto y la cercanía con los hijos.

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